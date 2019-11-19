Расчетный счет для ИП и его назначение

Любой гражданин, регистрирующийся в качестве индивидуального предпринимателя, должен оформить расчетный счет для осуществления по нему всех своих финансовых операций. По данным реквизитам он оплачивает счета, аренду помещений, оказываемые услуги и получает на него заработанные средства.

В первую очередь, это значительно упрощает взаимодействие с налоговой службой, ведь она будет проинформирована о том, сколько предприниматель заработал и должен уплатить налоговых сборов.

Для удобства проводимых операций к расчетному счету можно привязать бизнес-карту. Так как все средства ИП являются его личными, то и распоряжаться ими он может по своему усмотрению, расплачиваясь картой в любом магазине.

Обязательно ли оформлять расчетный счет

Индивидуальный предприниматель имеет полное право осуществлять свою деятельность без оформления расчетного счета. Но следует учесть, что в таком случае будут накладываться определенные ограничения:

Ограничения по расчету наличными средствами. Существует лимит в 100 000 рублей для оплаты услуг наличными. Если сумма больше, то остальные платежи должны проходить через расчетный счет.

Существует лимит в 100 000 рублей для оплаты услуг наличными. Если сумма больше, то остальные платежи должны проходить через расчетный счет. Для ведения бизнеса нельзя использовать личную карту. Центральный банк запрещает применение личной карты для ведения бизнеса и осуществления переводов с карты на карту. Постоянные переводы на карту физического лица, даже без пометок о назначении платежа, могут вызвать подозрение и банк вправе заблокировать карту.

Центральный банк запрещает применение личной карты для ведения бизнеса и осуществления переводов с карты на карту. Постоянные переводы на карту физического лица, даже без пометок о назначении платежа, могут вызвать подозрение и банк вправе заблокировать карту. Для клиентов, нет возможности оплаты товаров картой. Без расчетного счета предприниматель не сможет применять платежный терминал для приема безналичных платежей.

Без расчетного счета предприниматель не сможет применять платежный терминал для приема безналичных платежей. Контрагенты не работают с ИП без расчетного счета. Юридические лица, как правило, работают только по безналичному расчету, чем страхуют себя от обвинений в отмывании денег. Так же для участия в любых тендерах, расчетный счет просто необходим.

Юридические лица, как правило, работают только по безналичному расчету, чем страхуют себя от обвинений в отмывании денег. Так же для участия в любых тендерах, расчетный счет просто необходим. Сложности при подтверждении доходов. Для предпринимателя, применяющего УСН или общую систему налогообложения, необходимо вести учет доходов и расходов. Применение расчетного счета, значительно упрощает разграничение личных трат, от финансовых операций предприятия. При подаче налоговой декларации, это позволит избежать лишних вопросов.

Как открыть счет

Определившись с банком, с помощью которого вы будете вести финансовые операции, вам необходимо предоставить запрашиваемые документы для открытия расчетного счета:

Заявление установленного образца;

Паспорт;

Лист ЕГРИП;

Свидетельство о назначении ИНН.

Следует помнить, что если с момента регистрации индивидуального предпринимателя прошло более трех месяцев, то банк может потребовать предоставления налоговой декларации.

Если проблем с документами не возникло, то в пределах 1-3 дней будет открыт расчетный счет. В некоторых банках, можно получить реквизиты счета уже непосредственно в день подачи документов.

Когда банк отказывает в открытии счета

В некоторых случаях банк вправе отказать предпринимателю в открытии расчетного счета. Основными причинами, по которым вам может быть отказано в предоставлении данной услуги может быть:

Возможные проблемы с документами в виде неправильного их заполнения или нехватки нужных бумаг;

Ваша личная плохая репутация. Предприниматель может даже не догадываться о том, что он находится в черном списке и у него имеется задолженность по другим счетам. В таком случае вам стоит проконсультироваться у специалиста банка для решения возникшей проблемы.

Важно помнить, что банки рассматривают индивидуальных предпринимателей, как клиентов с высокой долей риска. Поэтому следует основательно подойти к процедуре открытия счета и быть готовым ответить на дополнительные вопросы, касательно легальности вашего бизнеса и сферы деятельности.