Расчетный счет для ИП и его назначение

Любой гражданин, регистрирующийся в качестве индивидуального предпринимателя, должен оформить расчетный счет для осуществления по нему всех своих финансовых операций. По данным реквизитам он оплачивает счета, аренду помещений, оказываемые услуги и получает на него заработанные средства.
В первую очередь, это значительно упрощает взаимодействие с налоговой службой, ведь она будет проинформирована о том, сколько предприниматель заработал и должен уплатить налоговых сборов.
Для удобства проводимых операций к расчетному счету можно привязать бизнес-карту. Так как все средства ИП являются его личными, то и распоряжаться ими он может по своему усмотрению, расплачиваясь картой в любом магазине.
Индивидуальный предприниматель имеет полное право осуществлять свою деятельность без оформления расчетного счета. Но следует учесть, что в таком случае будут накладываться определенные ограничения:
Определившись с банком, с помощью которого вы будете вести финансовые операции, вам необходимо предоставить запрашиваемые документы для открытия расчетного счета:
Следует помнить, что если с момента регистрации индивидуального предпринимателя прошло более трех месяцев, то банк может потребовать предоставления налоговой декларации.
Если проблем с документами не возникло, то в пределах 1-3 дней будет открыт расчетный счет. В некоторых банках, можно получить реквизиты счета уже непосредственно в день подачи документов.
В некоторых случаях банк вправе отказать предпринимателю в открытии расчетного счета. Основными причинами, по которым вам может быть отказано в предоставлении данной услуги может быть:
Важно помнить, что банки рассматривают индивидуальных предпринимателей, как клиентов с высокой долей риска. Поэтому следует основательно подойти к процедуре открытия счета и быть готовым ответить на дополнительные вопросы, касательно легальности вашего бизнеса и сферы деятельности.
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