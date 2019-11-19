Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Расчетный счет для ИП и его назначение

  • 19/11/2019, 09:28
В статье рассказывается о специфике расчетного счета для ИП, его назначении. Как открыть и какие могут возникнуть проблемы при его оформлении.

Любой гражданин, регистрирующийся в качестве индивидуального предпринимателя, должен оформить расчетный счет для осуществления по нему всех своих финансовых операций. По данным реквизитам он оплачивает счета, аренду помещений, оказываемые услуги и получает на него заработанные средства.

В первую очередь, это значительно упрощает взаимодействие с налоговой службой, ведь она будет проинформирована о том, сколько предприниматель заработал и должен уплатить налоговых сборов.

Для удобства проводимых операций к расчетному счету можно привязать бизнес-карту. Так как все средства ИП являются его личными, то и распоряжаться ими он может по своему усмотрению, расплачиваясь картой в любом магазине.

Обязательно ли оформлять расчетный счет

Индивидуальный предприниматель имеет полное право осуществлять свою деятельность без оформления расчетного счета. Но следует учесть, что в таком случае будут накладываться определенные ограничения:

  • Ограничения по расчету наличными средствами. Существует лимит в 100 000 рублей для оплаты услуг наличными. Если сумма больше, то остальные платежи должны проходить через расчетный счет.
  • Для ведения бизнеса нельзя использовать личную карту. Центральный банк запрещает применение личной карты для ведения бизнеса и осуществления переводов с карты на карту. Постоянные переводы на карту физического лица, даже без пометок о назначении платежа, могут вызвать подозрение и банк вправе заблокировать карту.
  • Для клиентов, нет возможности оплаты товаров картой. Без расчетного счета предприниматель не сможет применять платежный терминал для приема безналичных платежей.
  • Контрагенты не работают с ИП без расчетного счета. Юридические лица, как правило, работают только по безналичному расчету, чем страхуют себя от обвинений в отмывании денег. Так же для участия в любых тендерах, расчетный счет просто необходим.
  • Сложности при подтверждении доходов. Для предпринимателя, применяющего УСН или общую систему налогообложения, необходимо вести учет доходов и расходов. Применение расчетного счета, значительно упрощает разграничение личных трат, от финансовых операций предприятия. При подаче налоговой декларации, это позволит избежать лишних вопросов.

Как открыть счет

Определившись с банком, с помощью которого вы будете вести финансовые операции, вам необходимо предоставить запрашиваемые документы для открытия расчетного счета:

  • Заявление установленного образца;
  • Паспорт;
  • Лист ЕГРИП;
  • Свидетельство о назначении ИНН.

Следует помнить, что если с момента регистрации индивидуального предпринимателя прошло более трех месяцев, то банк может потребовать предоставления налоговой декларации.

Если проблем с документами не возникло, то в пределах 1-3 дней будет открыт расчетный счет. В некоторых банках, можно получить реквизиты счета уже непосредственно в день подачи документов.

Когда банк отказывает в открытии счета

В некоторых случаях банк вправе отказать предпринимателю в открытии расчетного счета. Основными причинами, по которым вам может быть отказано в предоставлении данной услуги может быть:

  • Возможные проблемы с документами в виде неправильного их заполнения или нехватки нужных бумаг;
  • Ваша личная плохая репутация. Предприниматель может даже не догадываться о том, что он находится в черном списке и у него имеется задолженность по другим счетам. В таком случае вам стоит проконсультироваться у специалиста банка для решения возникшей проблемы.

Важно помнить, что банки рассматривают индивидуальных предпринимателей, как клиентов с высокой долей риска. Поэтому следует основательно подойти к процедуре открытия счета и быть готовым ответить на дополнительные вопросы, касательно легальности вашего бизнеса и сферы деятельности.

Популярное с сайта

Завод ЭЛСИБ приступил к отгрузке узлов гидрогенератора для Майнской ГЭС

Завод ЭЛСИБ приступил к отгрузке узлов гидрогенератора для Майнской ГЭС

19/11/2019, 14:14
Всего до 2021 года предприятие поставит три гидрогенератора для гидроэлектростанции.
В «Наукополисе» предложено создать застекленные улицы и рекреационные пространства

В «Наукополисе» предложено создать застекленные улицы и рекреационные пространства

19/11/2019, 13:57
Суммарные затраты на развитие инфраструктуры зоны Наукополиса оценены в размере 430 млрд рублей до 2035 года.
Новосибирская область будет развивать медтуризм с ХМАО

Новосибирская область будет развивать медтуризм с ХМАО

19/11/2019, 12:23
В рамках выставки «ЮграТур 2019» подписано соглашение о взаимодействии.

Актуальный разговор

Ключевые изменения в налоговом законодательстве, которые могут коснутся бизнеса в 2020 году, комментирует партнер юридического агентства «Курсив» Мария Ильяшенко.

«Не думаю, что режим самозанятых будут активно использовать для оптимизации налогообложения»

Все материалы
Новости

Новосибирская область лидирует в округе по количеству эскроу-счетов

19/11/2019, 16:43

Лариса Анисимова: Мы все выполнили в рамках законодательства

19/11/2019, 15:41

В области пройдет масштабный замер ТКО

19/11/2019, 15:23

ИЦиГ СО РАН тестирует лекарство для реабилитации больных после ишемии

19/11/2019, 15:15

НГТУ НЭТИ разработает вузам Алтайского края и Республики Алтай программы развития

19/11/2019, 14:22

Завод ЭЛСИБ приступил к отгрузке узлов гидрогенератора для Майнской ГЭС

19/11/2019, 14:14

В «Наукополисе» предложено создать застекленные улицы и рекреационные пространства

19/11/2019, 13:57

Новосибирская область будет развивать медтуризм с ХМАО

19/11/2019, 12:23

В Новосибирске обсудили проблемы дольщиков «ПТК-30»

19/11/2019, 11:47

«Газпром» расширил сеть АГНКС в Новосибирской области

19/11/2019, 11:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

 

Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Что Налоговый кодекс приготовил в новом году?

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Ноябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска