В бюджет области в первом полугодии поступило почти 88 млрд рублей

По данным пресс-службы регионального УФНС, уровень поступлений налоговых платежей на территории Новосибирской области за первое полугодие текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 25 млрд руб.

В областной бюджет сумма поступлений составила 87,5 млрд руб. и увеличилась на 32,1%; в бюджеты муниципальных образований поступило 16 млрд руб., что на 9,5% больше прошлогодних показателей.

По итогам первого полугодия налог на прибыль показал динамику 167,5%. По сравнению с первым полугодием 2021 года, регион получил по этой статье доходов 50 млрд руб.

В наибольших размерах объемы увеличились по отраслям: «Добыча полезных ископаемых» – в 5 раз (поступления составили 16,5 млрд руб.), «Торговля оптовая и розничная» – на 36,1% (поступило 38,5 млрд руб.), «Обрабатывающие производства» – на 24,2% (31,2 млрд руб.), «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом» – в 1,4 раза (объем поступлений 8,1 млрд руб.).

По-прежнему почти половину поступлений обеспечивают плательщики двух отраслей: 25,2% – «Торговля оптовая и розничная», 20,4% – «Обрабатывающие производства».

Платежи по НДФЛ выросли до 33,5 млрд руб. (23,7%).