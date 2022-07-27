Спрос на ипотеку в Новосибирске упал меньше, чем ожидали

— Количество ипотечных сделок в первом полугодии 2022 года, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, снизилось в Новосибирской области на 21%. Это не такое существенное падение, как все ожидали в связи с резким повышением учетной ставки ЦБ, — констатировала руководитель управления Росреестра по Новосибирской области Светлана Рягузова.

— До марта и в марте 2022 года в регионе был дефицит строек. В апреле-мае потребность граждан в покупке жилья сильно изменилась. Мы связываем это с высокой ставкой, — поясняет Рягузова.

По данным Росреестра, более глубокое падение было сдержано резким ростом спроса в марте. Без этого провал спроса был бы более жестким. В апреле спрос на ипотеку был на 39% ниже, чем годом ранее, в мае — на 51%, в июне — на 43%. В ведомстве подчеркивают, что 95% жилья в регионе приобретаются за счет кредитных средств.

Интересный тренд, который отметили в Росреестре: впервые за долгие годы количество сделок по ДДУ в Красноярске оказалось больше, чем в Новосибирске: 20928 и 13421 соответственно. Кроме того, статистика показала, что в Новосибирске люди приобретали меньше квартир, чем в других городах, которые сопоставимы с ним по численности населения. В Екатеринбурге, Челябинске и т.д. по итогам первого полугодия рост спроса на недвижимость сохранился.

— По данным Минстроя Новосибирской области, в первом полугодии 2022 года в регионе было введено в эксплуатацию более 1 млн кв. м жилья, 68% из них — многоквартирные дома, остальное — малоэтажное и индивидуальное строительство. Еще около 5 млн кв. м находятся в стройке, — комментирует Светлана Рягузова. — Мы видим, что в регионе пока строительство не приостанавливается и осуществляется в основном за счет проектного финансирования.

— Я не помню, чтобы на рынке недвижимости был стабильный спад цен. Наблюдалась стагнация, но не спад, — рассуждает глава областного Росреестра по поводу возможного отката цен. — Думаю, что в целом ситуация, которую мы сейчас видим в недвижимости, продержится 1-3 месяца. Что будет дальше, прогнозировать сложно. Но появилось много льготных ипотечных программ. Снижается ставка, поэтому есть вероятность, что осенью будет рост спроса на ипотеку и недвижимость по отношению к сегодняшнему дню.

По итогам полугодия средняя цена 1 кв. м в сделке в регионе составила 61,2 тысячи рублей, на 5 тысяч больше, чем годом ранее. Наибольший скачок цены в Росреестре наблюдали в марте, когда было большое количество сделок по ипотеке.

Кстати, еще один позитивный тренд на рынке недвижимости региона, на который обратили внимание в Росреестре, — сокращение количества проблемных объектов — со 115 до 68.

Ранее редакция сообщала, что правительство области повысило выкупную цену на квартиры для льготников, но застройщики заявляют, что этой суммы недостаточно.