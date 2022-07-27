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Спрос на ипотеку в Новосибирске упал меньше, чем ожидали

  • 27/07/2022, 12:23
Автор:
новости Новосибирска
Но город впервые оказался на втором месте в округе по договорам долевого участия. В Красноярске жилье в новостройках покупали более охотно.

— Количество ипотечных сделок в первом полугодии 2022 года, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, снизилось в Новосибирской области на 21%. Это не такое существенное падение, как все ожидали в связи с резким повышением учетной ставки ЦБ, — констатировала руководитель управления Росреестра по Новосибирской области Светлана Рягузова.

новости Новосибирской области

В Новосибирской области под угрозой изъятия находятся 605 ипотечных квартир

По данным Росреестра, более глубокое падение было сдержано резким ростом спроса в марте. Без этого провал спроса был бы более жестким. В апреле спрос на ипотеку был на 39% ниже, чем годом ранее, в мае — на 51%, в июне — на 43%. В ведомстве подчеркивают, что 95% жилья в регионе приобретаются за счет кредитных средств.

— До марта и в марте 2022 года в регионе был дефицит строек. В апреле-мае потребность граждан в покупке жилья сильно изменилась. Мы связываем это с высокой ставкой, — поясняет Рягузова.

Интересный тренд, который отметили в Росреестре: впервые за долгие годы количество сделок по ДДУ в Красноярске оказалось больше, чем в Новосибирске: 20928 и 13421 соответственно. Кроме того, статистика показала, что в Новосибирске люди приобретали меньше квартир, чем в других городах, которые сопоставимы с ним по численности населения. В Екатеринбурге, Челябинске и т.д. по итогам первого полугодия рост спроса на недвижимость сохранился.

— По данным Минстроя Новосибирской области, в первом полугодии 2022 года в регионе было введено в эксплуатацию более 1 млн кв. м жилья, 68% из них — многоквартирные дома, остальное — малоэтажное и индивидуальное строительство. Еще около 5 млн кв. м находятся в стройке, — комментирует Светлана Рягузова. — Мы видим, что в регионе пока строительство не приостанавливается и осуществляется в основном за счет проектного финансирования.

Рост цен на недвижимость в 2022 году продолжится

Рост цен на недвижимость в 2022 году продолжится

По итогам полугодия средняя цена 1 кв. м в сделке в регионе составила 61,2 тысячи рублей, на 5 тысяч больше, чем годом ранее. Наибольший скачок цены в Росреестре наблюдали в марте, когда было большое количество сделок по ипотеке.

— Я не помню, чтобы на рынке недвижимости был стабильный спад цен. Наблюдалась стагнация, но не спад, — рассуждает глава областного Росреестра по поводу возможного отката цен. — Думаю, что в целом ситуация, которую мы сейчас видим в недвижимости, продержится 1-3 месяца. Что будет дальше, прогнозировать сложно. Но появилось много льготных ипотечных программ. Снижается ставка, поэтому есть вероятность, что осенью будет рост спроса на ипотеку и недвижимость по отношению к сегодняшнему дню.

Кстати, еще один позитивный тренд на рынке недвижимости региона, на который обратили внимание в Росреестре, — сокращение количества проблемных объектов — со 115 до 68.

 

Ранее редакция сообщала, что правительство области повысило выкупную цену на квартиры для льготников, но застройщики заявляют, что этой суммы недостаточно. 

Фото: pixabay.com — Olga1205

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Рубрики : Бизнес Недвижимость Банки

Регионы: Сибирь Новосибирск Красноярск

Теги : недвижимость ипотека


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