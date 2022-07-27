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ВТБ запустил трансграничные переводы во Вьетнам

  • 27/07/2022, 14:15
С 27 июля ВТБ запускает денежные переводы во Вьетнам в донгах. Новый сервис позволит в течение дня отправить деньги за рубеж по банковским реквизитам. Услуга доступна в адрес физических и юридических лиц.

новости бизнесаКлиенты смогут воспользоваться сервисом перевода средств в ВТБ Онлайн. Максимальная сумма одной операции составляет 20 млн рублей, но не более 1 млн в долларовом эквиваленте в месяц, комиссия – 1% от суммы перевода. Зачисление средств на счет получателя во Вьетнаме происходит в течение дня. Трансграничные переводы доступны как в пользу физических, так и юридических лиц с соблюдением требований валютного законодательства.

Для осуществления перевода необходимо предварительно открыть текущий счет во вьетнамских донгах, купив валюту в приложении банка. Далее в разделе «Платежи» нужно выбрать операцию «По реквизитам в валюте» и счет списания, ввести сумму и код банка, указать ФИО, адрес и счет получателя и осуществить перевод. Кроме того, клиенты могут открыть счет, пополнить его и перевести средства, обратившись непосредственно в офис банка.

«Несмотря на введенные в этом году ограничения, мы продолжаем расширять географию денежных переводов за рубеж. На первом этапе ВТБ запустил этот сервис для стран ближнего зарубежья, сейчас мы «наводим мосты» с регионами Азии. Одним из первых стал Вьетнам – страна со стремительно развивающейся экономикой, которая традиционно была и остаётся интересна российскому бизнесу. Кроме того, Вьетнам входит в число самых востребованных туристических направлений среди россиян, и с учетом разгара сезона отпусков, наше новое решение будет максимально востребованным у клиентов. Мы создаем для них «Банк на каждый день», чтобы все самые актуальные продукты и сервисы были всегда под рукой у наших пользователей», – комментирует Святослав Островский, член правления ВТБ (ПАО).

Ранее ВТБ запустил денежные переводы в страны ближнего зарубежья – Азербайджан, Армению, Беларусь и Казахстан. Услуга доступна по банковским реквизитам в национальных валютах на счета физических и юридических лиц. За месяц с момента запуска сервиса клиенты совершили 2 тысячи транзакций на общую сумму 500 млн рублей. По прогнозам банка, в ближайшей перспективе ежедневный объем операций достигнет 100 млн рублей.

ВТБ также начал реализацию пилотного проекта по трансграничным переводам через Систему быстрых платежей. Технология позволит переводить средства на счет, открытый в странах-партнерах, по номеру телефона. Тестирование нового сервиса для трансграничных переводов в ВТБ стартует осенью, клиентам банка технология станет доступна до конца года. На первом этапе перевести деньги через СБП будет возможно в страны СНГ.

Кроме того, уже в третьем квартале клиенты ВТБ смогут мгновенно переводить средства на карты национальных платежных систем в Абхазии, Армении, Беларуси, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане. Для этого пользователю ВТБ Онлайн будет достаточно указать номер карты и ФИО получателя платежа, не тратя время на заполнение полных реквизитов счета.

Фото: pixabay.com

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : трансграничные переводы ВТБ


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