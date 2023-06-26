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В центральной части города появился новый экопарк

  • 26/06/2023, 14:15
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В центральной части Новосибирска появился новый экопарк
Начальный этап благоустройства охватил 1 гектар. На работы в общей сложности ушло четыре года

Первый этап Ельцовского парка

В Новосибирске завершился первый этап благоустройства парка в пойме реки Ельцовка-1. 24 июня была открыта его первая очередь на улице Танковой. Хедлайнером вечера стал известный «звездный» новосибирец Митя Фомин.

Напомним, работы по созданию экопарка ведутся на земельном участке, принадлежащем группе компаний «Химметалл». Компания за свой счет строит парк, чтобы впоследствии передать его городу. Объем инвестиций в благоустройство центральной части парка, без учета стоимости земли, оценивается в 60 млн рублей.

— В последние годы в Новосибирске проводится много работ по благоустройству, в том числе и в этом 2023-м. Но здорово, что практически в каждом проекте благоустройства парка, сквера, даже маленькой детской площадки или дворика принимают участие новосибирцы — общественники, жители. Этот парк, что сегодня дарят жителям Новосибирска, он, конечно, уникальный, потому что по сложности, по масштабу — это первый проект, который создан практически руками новосибирского бизнеса, — сказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

 Как все начиналось

История парка началась в 2014 году: группа активистов предложила разбить парк на территории поймы реки Ельцовка-1. Изначально здесь планировалось создать улицу Предпринимателей, а часть реки около улицы Ипподромской закрыть в коллектор. Концепция парка стала победителем конкурса «125 идей для Новосибирска» по Заельцовскому району.

— В Новосибирске реализуется программа благоустройства водно-зеленого каркаса. У нас много малых рек — и у нас в планах благоустроить каждую из них. Мы отказались от практики того, чтобы малую реку в коллектор закрыть, заровнять и таким образом забыть о том, что здесь когда-то была река. Мы стремимся сегодня каждое водное пространство благоустроить и превратить в рекреационную зону, — подчеркнул мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

По задумке разработчиков концепции, у территории Ельцовского парка есть аналогии с Михайловской набережной. Но главное отличие в том, что участок расположен в низине и имеет сложную гидрологию. Кроме того, у этого места сложный рельеф, перепады высот достигают 32 метров. На этот участок был наложен сервитут, чтобы парковой зоной беспрепятственно могли пользоваться все горожане, и компания приступила к строительству первой очереди парка площадью 1 гектар.

В центральной части Новосибирска появился новый экопарк

Строительство экопарка началось в 2018 году с расчистки русла реки и освобождения площадки от природного, промышленного и бытового мусора. В общей сложности строители совместно с общественниками и НГОО «Белая сирень» вывезли около 30 тысяч тонн отходов.

Сегодня на территории парка проложены дорожки и бордюры. Прошлой осенью поставили скамейки, урны, смонтировали систему освещения, посадили ели-крупномеры. Для детей оборудовали игровую площадку из дерева.

Дальнейшее развитие парка

С учетом благоустраиваемого компанией участка всего под рекреационную зону городом отведены 13,66 гектара вдоль реки. Она займет территорию от Ипподромской магистрали до Красного проспекта. Чтобы разные части парка в итоге стали одним целым, объединены муниципальные земли и для всей территории разработан дизайн-проект.

У рекреационной зоны будут три входа: основные с Красного проспекта и Ипподромской, дополнительный с Кропоткина и несколько для жителей окружающих жилмассивов, чтобы они могли попасть в парк из придомовой территории.

— Благодаря тому, что здесь шли рука об руку власть, общество и бизнес, удалось реализовать такой грандиозный проект. Еще два года назад были большие сомнения у разных людей, в разной среде: а будет ли этот парк? А можно ли сделать из этого не очень комфортного места зеленую зону? Вот вам результат, вот вам ответ. Сейчас уже дороги назад нет — парк будет уникальный, большой, хороший, с выходом на Красный проспект, — отметил глава группы компаний «Химметалл» Евгений Гаврилов.

Фото предоставлено ООО «Бусы». Автор Виктор Храмов

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : экология Ельцовский парк ГК "Химметалл"


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