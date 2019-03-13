 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

В Новосибирске готовится к открытию первый в Сибири магазин ZAKKA

Торговая сеть специализируется на обширной теме lifestyle goods.
  • 13/03/2019, 10:36
Автор: Игорь Смольников
В Новосибирске готовится к открытию первый в Сибири магазин ZAKKA
Недорогие, но оригинальные вещицы, украшающие быт, — тема сетевой экспансии и средство воспитания покупательской лояльности.

Российским первопроходцем этого сегмента является компания «Красный Куб», чьи магазины в пору своего первого появления «выстрелили» абсолютной сенсацией. Их предметный ряд был ошеломляющей альтернативой подарочно-сувенирному ассортименту метрополитеновских  ларьков: ценовой уровень чуть-чуть выше, чем «в переходе», зато эстетический — выше многократно. С тех пор магазины «Красный Куб» стали привычным и даже примелькавшимся атрибутом российских шопинг-моллов, а тема стильных штучек для быта и житейского позитива получила развитие в руках продолжателей.

Один из них, из числа наиболее динамичных — как раз компания «Закка». К настоящему моменту она представлена в 14 городах.  В арсенале проекта — интернет-магазин и два оффлайновых торговых концепта — крупноформатный магазин ZAKKA (так называемый store) и корнер (контурная торговая зона без капитальных стен и витрин).

В Новосибирске готовится к открытию первый в Сибири магазин ZAKKA Максимальный уровень присутствия ZAKKA имеет в столице — там работают 13 больших магазинов и один корнер, в Екатеринбурге — два магазина и корнер, по два магазина — в Тюмени и Казани. В остальных городах присутствия — по одному магазину. Самая скромная представленность, как ни странно, в столице северной — там действует один единственный корнер в универмаге «Стокманн».

ООО «ЗАККА» развивает сеть ZAKKA и как франчайзинговый проект, и под собственным  управлением.

Как сообщили InfoPro54 в пресс-службе фирмы «Закка», новосибирский магазин будет управляться самой компанией, а откроется он в ТРЦ «Галерея Новосибирск». Всего же в новосибирских планах ООО «Закка» два магазина. Их планируется запустить с минимальным временным разрывом. В пресс-службе заверили: проектные работы по второму магазину в полном разгаре, но официально огласить вторую новосибирскую локацию пока нельзя, поскольку договор с ТРЦ еще находится в стадии согласования. Вторым магазином компания также будет управлять напрямую.

В Новосибирске готовится к открытию первый в Сибири магазин ZAKKAПока в зауральской части России у сети Zakka две точки присутствия — Новосибирск и Владивосток, где магазин открылся 28 февраля в ТРЦ «Калина Молл». Впрочем, обширная территория между этими точками долго пустовать не будет.

— Мы планируем активное развитие и в других сибирских городах, — подчеркнула  пресс-служба в письменном ответе. — Ждем подходящих под нашу концепцию помещений.

Ассортимент магазинов ZAKKA — это более 3000 товаров самых разных категорий: канцтовары, товары для дома, сумки, рюкзаки, зонты, товары для праздника, одежда. От рядового промтоварного ассортимента эти вещи отличаются яркой дизайнерской составляющей, подчеркивающей их новаторский дух и эмоциональность, и, конечно же, акцентом на «брендовость», на причастность к общему марочному стилю и эстетической концепции. Для товаров категории lifestyle goods это естественная, родовая черта.

В Новосибирске готовится к открытию первый в Сибири магазин ZAKKAТема эта, открытая уже в далекие «тучные годы» проектом «Красный Куб», оказалась очень востребована в 2018-2019 годах. Собственную линейку lifestyle goods завела сеть «Modis», специализирующаяся на демократичном секторе fastfashion/familyfashion. Изначально многие эксперты усматривали в этой идее «Modis» следование по пути «H&M». Однако российская сеть пошла куда дальше своего предполагаемого скандинавского вдохновителя — выделила эту тему в автономный торговый концепт — магазины MODI. К настоящему моменту в Новосибирске работает один магазин MODI в ТРЦ «Cан-Сити», кроме того, часть товарной линейки MODI по-прежнему представлена в одежных магазинах «Modis».

Помимо fashion-сегмента продуктивной средой для lifestyle goods оказалась книжная розница. Например, для сетей «Республика» и «Читай-Город» эта тема стала полновесной форматной  составляющей — в обеих сетях обильно представлены дизайнерские канцтовары, аксессуары, галантерея, интерьерные акценты, предметы различных фан-культур*.

*Этот  товарный слой — фактически особый, густонаселенный «мир в мире»: тут и атрибутика анимэ, и реликвии «Симпсонов» и «Саус-Парка», и марвеловские  батники а-ля Шелдон Купер, и «Марвел»-реликвии а-ля натюрель  уже без всякого Шелдона.

Тот факт, что плодородным полем для  lifestyle goods оказались книжно-музыкальные магазины и универмаги демократичной моды, эксперты считают естественным и логичным.

В Новосибирске готовится к открытию первый в Сибири магазин ZAKKA— Группа lifestyle goods органично вписывается в ситуативный контекст именно таких магазинов, — отмечает искусствовед и культуролог Татьяна Сокольская. — Мода — это среда так называемого покупательского аффекта. Книжные магазины современных концептов сейчас тоже прорабатываются именно как стильные, модные места — в канве девиза «Читать — модно». А там, где сильна и действенна позитивная покупательская аффектация, там хороши шансы и у товаров-компаньонов — товаров, которые покупаются на эмоциональной волне, на разогреве. Что, впрочем, не отрицает эти товары и как самодостаточную целевую покупку. Идея «Современный ритейл — это продажа эмоций» на Западе культивируется уже не первый год. И сегмент lifestyle goods ее олицетворяет самым наглядным образом. Быстрая ротация модельного ряда, актуальные, даже ажиотажные дизайны — эмоции тут буквально обретают плоть и продаются уже не как абстракции, а именно как товар, как конкретный  предмет — функциональный, условно функциональный или «просто милый». Причем для этой группы даже кризис и рецессия — не помеха в развитии. Поскольку именно в нелегкие времена потребность в позитивных эмоциях, в радости, в «милоте» особенно высока. А если эмоция материализована в хорошую дизайнерскую форму, заманчиво упакована и столь же жизнерадостно подана гостю магазина, то она —беспроигрышный товар.

Пространство новосибирского дебюта  ZAKKA, ТРЦ «Галерея Новосибирск» весьма насыщенно культиваторами этой темы: этажом ниже работает «Красный Куб», на том же этаже, в недальнем соседстве — «Республика», буквально через перекресток от молла расположен «Читай-Город», большая доля товарной смежности у магазинов KARI, MARMALATO и LadyCollection. Впрочем, руководство сети ZAKKA такую плотность среды считает скорее не проблемой, а благом, оценивая соседство с магазинами смежной тематики исключительно позитивно.

— Это дает синергетический эффект и помогает повышать продажи и развивать сегмент lifestyle goods в целом, — подчеркнули в пресс-службе компании. — Мы интересны торговым центрам, так как обеспечиваем высокий целевой трафик за счет постоянной смены ассортимента и доступных цен.

Примечательно, что первооткрыватель темы, сеть «Красный Куб» свое присутствие в Новосибирске зримо сокращает: с начала года закрылись магазины в ТРЦ «Ройял Парк»  и «Сибирский Молл». Впрочем, это — управленческая конкретика отдельно взятого проекта. А что до всей темы в целом, то она, бесспорно, на гребне волны.    

Фото предоставлено пресс-службой «Закка»

Популярное с сайта

ГК «Завод Труд» планирует создать региональный центр горно-обогатительного машиностроения

ГК «Завод Труд» планирует создать региональный центр горно-обогатительного машиностроения

13/03/2019, 10:00
Это позволит предприятиям отрасли устанавливать новые контакты и получать заказы от компаний, которые сейчас закупают необходимое оборудование за рубежом.
Минпромторг региона определяет потенциальных участников нацпроекта

Минпромторг региона определяет потенциальных участников нацпроекта

12/03/2019, 19:04
Правительство РФ поручило к апрелю определить участников проекта «Промышленный экспорт».
Спрос на жилье в новостройках в Новосибирске за год упал на 13%.

Спрос на жилье в новостройках в Новосибирске за год упал на 13%

12/03/2019, 18:28
Эксперты связывают уменьшение количества сделок с ростом цен, дефицитом ликвидного предложения на первичном рынке и переориентацией покупателей на готовое жилье.

Актуальный разговор

кондитерская «Семьи Воробец»

80% заказов через сарафанное радио

Все материалы
Новости

Директор новосибирской фирмы незаконно вывел из России 123 миллиона рублей

13/03/2019, 13:04

Пенсии заменили алиментами по нетрудоспособности

13/03/2019, 12:31

Все пешеходные мосты через поймы малых рек передадут МКУ «Гормост»

13/03/2019, 11:42

С начала года экспорт новосибирского мороженого в Китай вырос почти в три раза

13/03/2019, 11:27

В центре масленичных гуляний

13/03/2019, 10:28

ГК «Завод Труд» планирует создать региональный центр горно-обогатительного машиностроения

13/03/2019, 10:00

Минпромторг региона определяет потенциальных участников нацпроекта

12/03/2019, 19:04

Спрос на жилье в новостройках в Новосибирске за год упал на 13%

12/03/2019, 18:28

Первый дилер Haval появился в Новосибирске

12/03/2019, 18:21

В ГЖИ поступило 20 жалоб о начислении двойных платежей за вывоз ТКО

12/03/2019, 17:05

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Март 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска