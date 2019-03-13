В Новосибирске готовится к открытию первый в Сибири магазин ZAKKA

Российским первопроходцем этого сегмента является компания «Красный Куб», чьи магазины в пору своего первого появления «выстрелили» абсолютной сенсацией. Их предметный ряд был ошеломляющей альтернативой подарочно-сувенирному ассортименту метрополитеновских ларьков: ценовой уровень чуть-чуть выше, чем «в переходе», зато эстетический — выше многократно. С тех пор магазины «Красный Куб» стали привычным и даже примелькавшимся атрибутом российских шопинг-моллов, а тема стильных штучек для быта и житейского позитива получила развитие в руках продолжателей.

Один из них, из числа наиболее динамичных — как раз компания «Закка». К настоящему моменту она представлена в 14 городах. В арсенале проекта — интернет-магазин и два оффлайновых торговых концепта — крупноформатный магазин ZAKKA (так называемый store) и корнер (контурная торговая зона без капитальных стен и витрин).

Максимальный уровень присутствия ZAKKA имеет в столице — там работают 13 больших магазинов и один корнер, в Екатеринбурге — два магазина и корнер, по два магазина — в Тюмени и Казани. В остальных городах присутствия — по одному магазину. Самая скромная представленность, как ни странно, в столице северной — там действует один единственный корнер в универмаге «Стокманн».

ООО «ЗАККА» развивает сеть ZAKKA и как франчайзинговый проект, и под собственным управлением.

Как сообщили InfoPro54 в пресс-службе фирмы «Закка», новосибирский магазин будет управляться самой компанией, а откроется он в ТРЦ «Галерея Новосибирск». Всего же в новосибирских планах ООО «Закка» два магазина. Их планируется запустить с минимальным временным разрывом. В пресс-службе заверили: проектные работы по второму магазину в полном разгаре, но официально огласить вторую новосибирскую локацию пока нельзя, поскольку договор с ТРЦ еще находится в стадии согласования. Вторым магазином компания также будет управлять напрямую.

Пока в зауральской части России у сети Zakka две точки присутствия — Новосибирск и Владивосток, где магазин открылся 28 февраля в ТРЦ «Калина Молл». Впрочем, обширная территория между этими точками долго пустовать не будет.

— Мы планируем активное развитие и в других сибирских городах, — подчеркнула пресс-служба в письменном ответе. — Ждем подходящих под нашу концепцию помещений.

Ассортимент магазинов ZAKKA — это более 3000 товаров самых разных категорий: канцтовары, товары для дома, сумки, рюкзаки, зонты, товары для праздника, одежда. От рядового промтоварного ассортимента эти вещи отличаются яркой дизайнерской составляющей, подчеркивающей их новаторский дух и эмоциональность, и, конечно же, акцентом на «брендовость», на причастность к общему марочному стилю и эстетической концепции. Для товаров категории lifestyle goods это естественная, родовая черта.

Тема эта, открытая уже в далекие «тучные годы» проектом «Красный Куб», оказалась очень востребована в 2018-2019 годах. Собственную линейку lifestyle goods завела сеть «Modis», специализирующаяся на демократичном секторе fastfashion/familyfashion. Изначально многие эксперты усматривали в этой идее «Modis» следование по пути «H&M». Однако российская сеть пошла куда дальше своего предполагаемого скандинавского вдохновителя — выделила эту тему в автономный торговый концепт — магазины MODI. К настоящему моменту в Новосибирске работает один магазин MODI в ТРЦ «Cан-Сити», кроме того, часть товарной линейки MODI по-прежнему представлена в одежных магазинах «Modis».

Помимо fashion-сегмента продуктивной средой для lifestyle goods оказалась книжная розница. Например, для сетей «Республика» и «Читай-Город» эта тема стала полновесной форматной составляющей — в обеих сетях обильно представлены дизайнерские канцтовары, аксессуары, галантерея, интерьерные акценты, предметы различных фан-культур*.

*Этот товарный слой — фактически особый, густонаселенный «мир в мире»: тут и атрибутика анимэ, и реликвии «Симпсонов» и «Саус-Парка», и марвеловские батники а-ля Шелдон Купер, и «Марвел»-реликвии а-ля натюрель — уже без всякого Шелдона.

Тот факт, что плодородным полем для lifestyle goods оказались книжно-музыкальные магазины и универмаги демократичной моды, эксперты считают естественным и логичным.

— Группа lifestyle goods органично вписывается в ситуативный контекст именно таких магазинов, — отмечает искусствовед и культуролог Татьяна Сокольская. — Мода — это среда так называемого покупательского аффекта. Книжные магазины современных концептов сейчас тоже прорабатываются именно как стильные, модные места — в канве девиза «Читать — модно». А там, где сильна и действенна позитивная покупательская аффектация, там хороши шансы и у товаров-компаньонов — товаров, которые покупаются на эмоциональной волне, на разогреве. Что, впрочем, не отрицает эти товары и как самодостаточную целевую покупку. Идея «Современный ритейл — это продажа эмоций» на Западе культивируется уже не первый год. И сегмент lifestyle goods ее олицетворяет самым наглядным образом. Быстрая ротация модельного ряда, актуальные, даже ажиотажные дизайны — эмоции тут буквально обретают плоть и продаются уже не как абстракции, а именно как товар, как конкретный предмет — функциональный, условно функциональный или «просто милый». Причем для этой группы даже кризис и рецессия — не помеха в развитии. Поскольку именно в нелегкие времена потребность в позитивных эмоциях, в радости, в «милоте» особенно высока. А если эмоция материализована в хорошую дизайнерскую форму, заманчиво упакована и столь же жизнерадостно подана гостю магазина, то она —беспроигрышный товар.

Пространство новосибирского дебюта ZAKKA, ТРЦ «Галерея Новосибирск» весьма насыщенно культиваторами этой темы: этажом ниже работает «Красный Куб», на том же этаже, в недальнем соседстве — «Республика», буквально через перекресток от молла расположен «Читай-Город», большая доля товарной смежности у магазинов KARI, MARMALATO и LadyCollection. Впрочем, руководство сети ZAKKA такую плотность среды считает скорее не проблемой, а благом, оценивая соседство с магазинами смежной тематики исключительно позитивно.

— Это дает синергетический эффект и помогает повышать продажи и развивать сегмент lifestyle goods в целом, — подчеркнули в пресс-службе компании. — Мы интересны торговым центрам, так как обеспечиваем высокий целевой трафик за счет постоянной смены ассортимента и доступных цен.

Примечательно, что первооткрыватель темы, сеть «Красный Куб» свое присутствие в Новосибирске зримо сокращает: с начала года закрылись магазины в ТРЦ «Ройял Парк» и «Сибирский Молл». Впрочем, это — управленческая конкретика отдельно взятого проекта. А что до всей темы в целом, то она, бесспорно, на гребне волны.

Фото предоставлено пресс-службой «Закка»