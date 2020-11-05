В центре «Мой бизнес» пройдут открытые встречи с известными предпринимателями региона

В ноябре 2020 года в Новосибирске стартует проект «МОЙ БИЗНЕС | STORIES». STORIES — это открытые встречи-интервью с основателями масштабных компаний Новосибирской области.
Проект реализуется с целью популяризации предпринимательской деятельности через освещение успешных бизнес-практик известных региональных компаний.
В новом сезоне запланированы следующие встречи:
° 12 ноября (четверг) с 18:30 до 20:00 – встреча с Янисом Кайшевым, владельцем федеральной сети барбершопов «Папа Дома»;
° 19 ноября (четверг) с 18:30 до 20:00 – встреча с Алексеем Балкиным, владельцем и основателем сети кофеен «Бодрый День»;
° 26 ноября (четверг) с 18:30 до 20:00 – встреча с Александром Ладаном, директором компании «Нео Пак» (возглавлял компанию «Сибирский берег»);
° 3 декабря (четверг) с 18:30 до 20:00 – встреча с Сергеем Бучиком, директором «NPM Group»;
° 10 декабря (четверг) с 18:30 до 20:00 – встреча с Владимиром Хританковым, директор группы предприятий «Карачинский источник».
Встречи «МОЙ БИЗНЕС | STORIES» бесплатные. Пройдут по адресу г. Новосибирск, ул. Сибревкома, д. 9 (Центр «Мой бизнес»).
Для участия необходимо подать заявку на сайте проекта https://stories2020.ru, регистрация уже открыта.
Организаторы проекта «МОЙ БИЗНЕС | STORIES»: центр «Мой бизнес» (АНО «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области») при поддержке минпромторга Новосибирской области.
Исполнитель: Агентство деловых мероприятий Анны Дмитриевой (ИП Дмитриева Анна Константиновна).
Возраст 18+
Фото предоставлено АНО «ЦСРП НСО»
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