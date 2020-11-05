МЧС вновь рассылает предупреждающие смски

Сегодня сотовые операторы вновь начали осуществлять доставку смс от МЧС.
— Во избежание заражения коронавирусом просим Вас ограничить контакты. Берегите себя и свое здоровье, — говорится в сообщениях.
Напомним, «пандемийная» рассылка МЧС стартовала в начале апреля. Последнее смс подобного содержания рассылалось 11 июня. Граждан просили соблюдать социальную дистанцию и масочный режим, мыть руки, использовать для поездок личный транспорт, избегать мест скопления людей в общественных местах и в транспорте, проводить выходные в кругу семьи.
Фото: pixabay.com, автор- petto123
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