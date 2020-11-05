У муниципалитетов забирают «дорожные» полномочия

В связи с тем, что муниципалитеты должным образом не справляются со своими полномочиями в рамках подготовки проектно-сметной документации, контроля за качеством работ подрядчиков, за расходованием бюджетных средств в сфере дорожного ремонта и дорожного строительства, их полномочия передаются на районный уровень. Такое решение было принято на 2-й сессии заксобрания области седьмого созыва. Пока речь только идёт о Баганском и Карасукском районах. По информации министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, указанные районы «проседают» и в плане контроля за качеством работ, и в плане исковой работы в отношении недобросовестных подрядных организаций, и в плане своевременного освоения средств, предоставляемых в качестве государственной поддержки.
— Укрупнение дорожного фонда на районном уровне позволит более профессионально реализовывать дорожные программы, — сообщил выступая с докладом по данному вопросу министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский. — В то же время возможность централизации положительно скажется на качестве разработки проектно-сметной документации и необходимых работ на других этапах дорожного ремонта и строительства.
Как сообщил председатель заксобрания Андрей Шимкив, в перспективе пилотный опыт будет тиражироваться по всей территории региона.
на 100 объектах. На тот период на 95 объектах выявлены 307 гарантийных случаев. Организациям-подрядчикам выданы предписания на их устранение в определенные сроки. Таким образом, на 6 июля 2020 года общее количество гарантийных случаев составило 594. Из них в предыдущий период были устранены 492. Озвученные данные касаются только объектов, реализуемых в рамках БКАД, в то время как на территории области действуют и региональные программы по ремонту дорожного полотна.
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