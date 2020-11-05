У муниципалитетов забирают «дорожные» полномочия

В связи с тем, что муниципалитеты должным образом не справляются со своими полномочиями в рамках подготовки проектно-сметной документации, контроля за качеством работ подрядчиков, за расходованием бюджетных средств в сфере дорожного ремонта и дорожного строительства, их полномочия передаются на районный уровень. Такое решение было принято на 2-й сессии заксобрания области седьмого созыва. Пока речь только идёт о Баганском и Карасукском районах. По информации министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, указанные районы «проседают» и в плане контроля за качеством работ, и в плане исковой работы в отношении недобросовестных подрядных организаций, и в плане своевременного освоения средств, предоставляемых в качестве государственной поддержки.

— Укрупнение дорожного фонда на районном уровне позволит более профессионально реализовывать дорожные программы, — сообщил выступая с докладом по данному вопросу министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский. — В то же время возможность централизации положительно скажется на качестве разработки проектно-сметной документации и необходимых работ на других этапах дорожного ремонта и строительства.

Как сообщил председатель заксобрания Андрей Шимкив, в перспективе пилотный опыт будет тиражироваться по всей территории региона.

Напомним, что летом губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщал, что правительство вынуждено через суд добиваться устранения замечаний более чем на 100 объектах . На тот период на 95 объектах выявлены 307 гарантийных случаев. Организациям-подрядчикам выданы предписания на их устранение в определенные сроки. Таким образом, на 6 июля 2020 года общее количество гарантийных случаев составило 594. Из них в предыдущий период были устранены 492. Озвученные данные касаются только объектов, реализуемых в рамках БКАД, в то время как на территории области действуют и региональные программы по ремонту дорожного полотна.

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