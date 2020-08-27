Велодорожки пропишут в градостроительной документации

Велосипедные дорожки учтут в региональной граддокументации. Соответствующие изменения в региональные нормативы градостроительного проектирования (РНГП), направленные на улучшение современной городской среды и повышение качества жизни граждан, разработаны министерством строительства Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

— Указанные изменения создадут условия для развития велотранспортной инфраструктуры на территории Новосибирской области и обеспечения жителей велосипедными дорожками, — заявил заместитель министра строительства — главный архитектор Новосибирской области Александр Авсейков.

Изменения, подготовленные во исполнение поручений, данных по итогам заседания совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта от 10.10.2019, разработаны в части обеспеченности населения велосипедными дорожками и полосами для велосипедистов с учетом передового мирового опыта и природно-климатических условий.

По данным 2ГИС, сегодня велодорожки официально обустроены в пяти локациях Новосибирска: Заельцовском парке, парке Березовая роща, Дендропарке (Жуковского), Первомайском сквере, а также на Михайловской набережной. Фанаты этого вида спорта и прогулок также рекомендуют парки Сосновый бор и Бугринская роща, дендропарк Краснообска, Ботанический сад и Верхнюю зону Академгородка, набережную водохранилища около ОбьГЭС, парк «Эдемский сад», Монумент Славы, Центральный парк и Нарымский сквер. Впрочем, судя по форумам, с части этих площадок велосипедистов часто просит удалиться охрана и в качестве маршрута остается только объезжать их по периметру. В целом же большинство посетителей профильных форумов заявляет, что Новосибирск не приспособлен для поездок на велосипеде.

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