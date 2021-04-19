Рекламодателям

В центре обслуживания клиентов АО «РЭС» возобновлен очный приём документов в ограниченном режиме

  • 19/04/2021, 09:00
На территории Новосибирской области до конца апреля 2021 года действует режим повышенной готовности, связанный с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Но по отдельным направлениям ограничительные меры поэтапно ослабляются.

Учитывая эти условия в акционерном обществе «Региональные электрические сети» было принято решение о частичном возобновлении очного обслуживания клиентов.

После длительного перерыва в Центре обслуживания клиентов (ЦОК) АО «РЭС» вновь осуществляется приём документов на технологическое присоединение к электрическим сетям. При этом в целях соблюдения безопасности сотрудников и клиентов компании приём заявителей осуществляется в ограниченном режиме – в одном окне по предварительной записи, которую можно оформить несколькими способами:

  • кликнуть на иконку с надписью «Запись на приём в Центр обслуживания клиентов» на главной странице сайта eseti.ru,
  • позвонить по телефону единой бесплатной линии 8-800-201-92-20, выбрав соответствующий пункт голосового меню,
  • непосредственно в ЦОК по адресу г. Новосибирск, ул. Якушева, 16а.

Несмотря на то, что Центр обслуживания клиентов АО «РЭС» производит очный прием граждан по предварительной записи и оборудован всеми необходимыми санитарными средствами (противобактерицидные рециркуляторы воздуха, защитные экраны на столах приёма и выдачи документов, санитайзеры и маски) компания рекомендует всё же воздержаться от личного посещения без острой необходимости.

Энергетики предлагают значительный выбор электронных сервисов, которые не только предоставляют более широкий спектр возможностей по обслуживанию клиентов, но и позволяют существенно сэкономить время, а главное, обеспечивают безопасность заявителей.

Напоминаем, что сервис «личный кабинет» позволяет оформить заявку на технологическое присоединение к электрическим сетям, получить и заключить договор об осуществлении технологического присоединения, обратиться с заявкой на продление технических условий, выдачу актов о выполнении ТУ и актов об осуществлении технологического присоединения, а физическим лицам даже провести оплату банковской картой без комиссии.

Кроме того, на сайте размещаются ответы на часто задаваемые вопросы, возникающие у потребителей при оформлении технологического присоединения к электрическим сетям. И даже если клиенты не найдут интересующую их информацию в такой обширной базе справочных материалов, они всегда могут воспользоваться помощью виртуального консультанта (чат-бота) или сервисом «Задать вопрос».

АО «РЭС» призывает заявителей активнее использовать возможности заочного обслуживания на официальном сайте. Ведь электронные сервисы АО «РЭС» — это удобно, быстро и безопасно!

Фото предоставлено пресс-службой компании

766

Рубрики :

Регионы: Новосибирская область

Теги : энергетика электроснабжение онлайн-сервисы АО «РЭС»


0
0
Новости Сибири

Новостройки Новосибирска

В Кузбассе сельские администрации оштрафовали за отсутствие в селах похоронных служб

06/04/2021, 10:20

Опасайтесь сайтов-двойников!

01/04/2021, 19:01

Бывшие склады Минобороны в Омске будут проданы на торгах

31/03/2021, 15:29

Актуальный разговор

Как профанаторы убивают рынок некачественными тренингами

Все материалы

Где Вы планируете отдыхать этим летом?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...
Лента новостей

Toyota RAV4 удерживает первенство в сегменте SUV на вторичном рынке Новосибирска

18/04/2021, 10:30

СПК планирует запустить мясокомбинат в Черепаново во втором полугодии 2021 года

17/04/2021, 10:26

Для реставрации «Дома с часами» нашли деньги

16/04/2021, 17:53

Новосибирских инноваторов приглашают на конкурс разработчиков устройств для умного дома

16/04/2021, 17:39

Новосибирск попросит федеральные деньги на малые реки

16/04/2021, 17:32

Сессия горсовета Новосибирска рассмотрит поправки на 2,8 млрд рублей

16/04/2021, 17:20

Окажется Краснообск в реестре культурного наследия области или нет?

16/04/2021, 17:07

Новости компаний

Открыть расчетный счет бизнесу стало проще

16/04/2021, 13:25

В Банке Акцепт повысили ставки по вкладам!

16/04/2021, 12:43

ВТБ готов принять участие в новой программе льготного автокредитования

16/04/2021, 11:25

Банк Уралсиб вошел в 15 лучших российских банков по мнению клиентов — Forbes

16/04/2021, 10:58

Банк «Санкт-Петербург» признан одним из лучших банков России, по версии Forbes

16/04/2021, 10:52

Экономика

Сессия горсовета Новосибирска рассмотрит поправки на 2,8 млрд рублей

Сессия горсовета Новосибирска рассмотрит поправки на 2,8 млрд рублей

Почему бизнес уезжает из Новосибирска и приезжает в регион?

Еще неделю дышим пылью

Муниципалитеты снова настаивают на повышении бюджетной самостоятельности

Из-за пандемии сибирские клиники задолжали пациентам около 20% операций

Финансы

Мода на интернет-компании начнет меняться в сторону реальной экономики

В Новосибирске пройдет вебинар «Типичные ошибки заемщика»

Система быстрых платежей или эквайринг?

В России появился «Маркетплейс» с финансовыми продуктами

Новосибирский филиал ВТБ возглавил новый управляющий

Политика

Задержан автор скандального фильма о клубе «Успех»

Мэр Новосибирска займется мобилизацией

Сергей Меняйло покидает Сибирь

У областных справороссов может смениться лидер

Глава Первомайского района ушел в большую политику

Недвижимость

Итоги первого квартала 2021 года на рынке новостроек Новосибирска

В Новосибирской области вырос спрос на покупку загородной недвижимости

Цены на вторичку в Новосибирске продолжают расти

Застройщики не могут передать квартиры обманутым дольщикам

Современные «панельки»: удобство, доступность, хорошая логистика

Технологии

Новосибирских инноваторов приглашают на конкурс разработчиков устройств для умного дома

Магазины IKEA перейдут на солнечную энергию

«СКТБ «Катализатор» планирует вложить в развитие более 3 млрд рублей

В ННИИТО пытаются воссоздать центр терапии пациентов с ДЦП

На новосибирском тренажере космонавты провели более 4 тысяч тренировок

Телекоммуникации

В 2020 году фокусом атак кибермошенников были медицинские организации

В 2020 году фокусом атак кибермошенников были медицинские организации

МегаФон создал платформу киберразведки

«Ростелеком» представил «Облако знаний» для учителей Новосибирской области

Сто тысяч сельчан Новосибирской области впервые получили доступ к сети 4G МегаФона

Ликбез по кибербезу: вложение в информационную безопасность стало выгодной инвестицией

Агропром

На прилавки цветочных магазинов поступит около полумиллиона новосибирских роз

На прилавки цветочных магазинов поступит около полумиллиона новосибирских роз

«Сибирская Нива» за счет бережливого производства планирует увеличить надои на 10%

У новосибирских фермеров растет интерес к мясному скотоводству

Новосибирская область активно экспортирует шоколад и семена рапса

Новосибирские аграрии получат субсидии за модернизацию и создание новых объектов

Транспорт

Toyota RAV4 удерживает первенство в сегменте SUV на вторичном рынке Новосибирска

Toyota RAV4 удерживает первенство в сегменте SUV на вторичном рынке Новосибирска

Эксперты прогнозируют дефицит автозапчастей

Выйти из трамвая без страха за жизнь

12 апреля в Новосибирске стартует безлимитный проездной

«Новосибирскавтодор» достроит Восточный обход Новосибирска

Медицина

Здоровье

Новосибирск готов лечить иногородних и иностранных пациентов

«Вектор» начал разработку вакцины от COVID-19 в виде капель для носа

Что поможет победить COVID?

Роспотребнадзор допускает передачу нового штамма птичьего гриппа от человека к человеку

Медицинский туристический кластер могут создать в Новосибирской области

Авто

В Новосибирской области продажи премиальных автомобилей в возрасте до 3 лет за год выросли на 34%

43% новосибирцев выступают за вывоз брошенных автомобилей на штрафстоянки

За месяц в России подорожали машины 25 марок

С 1 марта в России появится новый дорожный знак

В Новосибирской области в январе выдано 900 автокредитов

Туризм

Почему цены на российских курортах «взлетели до небес»?

Почему цены на российских курортах «взлетели до небес»?

Роспотребнадзор разъяснил новые правила для прибывающих в страну россиян

Россия ограничила полёты в Турцию и Танзанию с 15 апреля по 1 июня

S7 Airlines открыла продажу на рейсы в 6 иностранных городов

В 2020 году Новосибирскую область посетило более 37 тысяч иностранных туристов

Общество

Для реставрации «Дома с часами» нашли деньги

Новосибирск попросит федеральные деньги на малые реки

С начала года СГК подключила 11 новых зданий к теплоснабжению от ТЭЦ Новосибирска

В Новосибирской области похолодает до -16 градусов

85% завозных случаев коронавируса в Новосибирске выявлено у прилетевших из Турции

Стиль жизни

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

VIP-сlub анализирует вызовы и шансы посткарантинной реальности

Что-то страшное грядет

Соцреализм на языке кибер-эпоса

Россиянка родом из Новосибирска выиграла международный конкурс красоты

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Апрель 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×
Наверх в Новости Новосибирска