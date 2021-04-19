В центре обслуживания клиентов АО «РЭС» возобновлен очный приём документов в ограниченном режиме

Но по отдельным направлениям ограничительные меры поэтапно ослабляются.

Учитывая эти условия в акционерном обществе «Региональные электрические сети» было принято решение о частичном возобновлении очного обслуживания клиентов.

После длительного перерыва в Центре обслуживания клиентов (ЦОК) АО «РЭС» вновь осуществляется приём документов на технологическое присоединение к электрическим сетям. При этом в целях соблюдения безопасности сотрудников и клиентов компании приём заявителей осуществляется в ограниченном режиме – в одном окне по предварительной записи, которую можно оформить несколькими способами:

кликнуть на иконку с надписью «Запись на приём в Центр обслуживания клиентов» на главной странице сайта eseti.ru,

позвонить по телефону единой бесплатной линии 8-800-201-92-20, выбрав соответствующий пункт голосового меню,

непосредственно в ЦОК по адресу г. Новосибирск, ул. Якушева, 16а.

Несмотря на то, что Центр обслуживания клиентов АО «РЭС» производит очный прием граждан по предварительной записи и оборудован всеми необходимыми санитарными средствами (противобактерицидные рециркуляторы воздуха, защитные экраны на столах приёма и выдачи документов, санитайзеры и маски) компания рекомендует всё же воздержаться от личного посещения без острой необходимости.

Энергетики предлагают значительный выбор электронных сервисов, которые не только предоставляют более широкий спектр возможностей по обслуживанию клиентов, но и позволяют существенно сэкономить время, а главное, обеспечивают безопасность заявителей.

Напоминаем, что сервис «личный кабинет» позволяет оформить заявку на технологическое присоединение к электрическим сетям, получить и заключить договор об осуществлении технологического присоединения, обратиться с заявкой на продление технических условий, выдачу актов о выполнении ТУ и актов об осуществлении технологического присоединения, а физическим лицам даже провести оплату банковской картой без комиссии.

Кроме того, на сайте размещаются ответы на часто задаваемые вопросы, возникающие у потребителей при оформлении технологического присоединения к электрическим сетям. И даже если клиенты не найдут интересующую их информацию в такой обширной базе справочных материалов, они всегда могут воспользоваться помощью виртуального консультанта (чат-бота) или сервисом «Задать вопрос».

АО «РЭС» призывает заявителей активнее использовать возможности заочного обслуживания на официальном сайте. Ведь электронные сервисы АО «РЭС» — это удобно, быстро и безопасно!