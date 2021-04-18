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Недвижимость в Турции в ипотеку: какие условия для иностранца?

  • 18/04/2021, 14:59
Заветная мечта большей части россиян – квартира или дом в теплых краях, на берегу Средиземного моря. Если в странах Евросоюза с покупкой жилья все обстоит достаточно сложно, в том числе из-за высокой стоимости, то в Турции для русскоговорящих инвесторов созданы привлекательные условия.

Иностранному покупателю вполне реально купить недвижимость в Турции недорого у моря.

Условия ипотечного кредитования в Турции для иностранцев

Несмотря на высокое качество турецкой недвижимости, стоимость квартир здесь ниже, чем в странах западной Европы. Правительство Турции уделяет большое внимание развитию экономики, поэтому условия для жизни, работы, обучения и бизнеса в этой стране максимально удобные. Цены на продукты, товары и услуги соизмеримы с доходами, а система налогообложения не отнимает от семейного бюджета львиную долю.

С 2007 года турецкое правительство заметно упростило покупку турецкой недвижимости в кредит. Сегодня купить недвижимость в Турции в ипотеку может любой иностранный гражданин, но для этого понадобится соблюсти некоторые условия. Ниже представлены некоторые особенности покупки недвижимости в Турции в ипотеку:

  • Процентные ставки на недвижимость. В долларах и евро процентная ставка по программе ипотечного кредитования колеблется в пределах 5,5 – 9%, в турецких лирах цифра достигает 14%.

  • Лимиты на сумму кредита. Турецкие банки не предусматривают никаких ограничений по части размера кредита под покупку жилья.

  • Сроки кредитования — от 1 года до 15 лет.

  • Фиксированная ставка по ипотеке. В течение всего срока погашения займа размер процентной ставки не меняется.

  • Первоначальный взнос. Размер первоначального взноса достаточно велик и составляет в пределах 40 – 60% от оценочной стоимости недвижимости.

  • Досрочное погашение. В этом случае покупателю понадобится выплатить пеню в размере 2% от доли оставшегося долга. Данная норма указывается в договоре.

  • Возрастные ограничения заемщика. Иностранный заемщик для участия в программе ипотечного кредитования должен быть не моложе 21 года и не старше 65 лет (на момент последнего платежа).

  • Срок действия предложения. После подачи запроса в финансовое учреждение и получения положительного ответа клиенту дается 4 месяца на то, чтобы оформить ипотеку.

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Узнать больше об ипотеке для иностранцев в Турции можно у менеджеров компании «Profit Real Estate». Сотрудники агентства помогут с выбором и покупкой недвижимости, опираясь на клиентские финансовые возможности и интересы.

Фото с сайта компании «Profit Real Estate»

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Рубрики :

Регионы: Турция

Теги : зарубежная недвижимость


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