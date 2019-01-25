ТФОМС увеличил расходы по профилю «онкология» до 4 млрд рублей

— Впервые в программе ОМС Новосибирской области на 2019 год установлены отдельные нормативы на оказание помощи по профилю «Онкология и проведение профилактических мероприятий». Главная цель — повысить выявляемость заболевания на ранних стадиях и обеспечить качественную диагностику, — сообщила на пресс-конференции в ТАСС директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Новосибирской области (ТФОМС) Елена Ягнюкова.

В рамках ОМС в 2019 году в Новосибирске запланировано увеличение объемов по профилю «Онкология» в дневном станционере на 77% — с 10 тысяч до 17 тысяч случаев. Средняя стоимость законченного случая вырастет в 2,4 раза и составит около 80 тысяч рублей. При этом число схем химиотерапии, учтенных в системе ОМС, вырастет в 2,5 раза — до 1046. Их стоимость также возрастет и будет варьироваться от 13 тысяч до 500 тысяч рублей.

— Объемы средств, направляемых на оказание помощи больным со злокачественными образованиями, вырастут практически в два раза — до 4 млрд рублей, — констатировала Ягнюкова.

Впервые в системе ОМС в 2019 году в рамках одного законченного случая планируется объединение лучевой и химиотерапии — это лечение будет оплачиваться через систему ОМС в полном объеме. По словам главы ТФОМС, дорогостоящие способы лечения без разрыва в оказании медпомощи позволят получить более эффективный результат.

— Большая роль в повышении уровня диагностики и качества выявления онкозаболеваний в начальной стадии ложится на страховых представителей третьего уровня. Они станут контролировать сроки проведения диагностических исследований, выбранную тактику лечения, соблюдение сроков ожидания лечения пациентов с выявленными злокачественными образованиями. Все это будет производиться в режиме онлайн, чтобы была возможность оперативно реагировать на ситуацию, а не решать проблемы постфактум, — говорит она.

В централизованной системе планируется формировать историю обращения пациентов, которую будут мониторить страховые представители. Осенью 2018 года министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов также сообщал о планах по созданию единой онкологической регистратуры для упрощения маршрутизации пациентов со злокачественными заболеваниями.

Напомним, в апреле в регионе намечен запуск Центра ядерной медицины Медицинского института им. Березина Сергея (МИБС, Санкт-Петербург). В пресс-службе компании Infopro54 сообщали, что совокупная расчетная мощность центра — до 10 тысяч пациентов ежегодно, цена обследования — около 40 тысяч рублей. По расчетам инвестора, не менее половины пациентов будет проходить обследование по полисам ОМС. В 2019 году область планирует подготовить проектно-сметную документацию на новый онкодиспансер и запустить реализацию этого проекта в 2020 году.

По данным облминздрава за 2017 год, в Новосибирской области регистрируются 215 больных онкологией на 100 тысяч населения. Основной пик заболевания приходится на возраст 60-70 лет, когда к онкологии подключается букет возрастных болезней. Отношение смертности к заболеванию составляет 1 к 3.

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