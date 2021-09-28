Резкого повышения тарифа на тепло не обещают

Мэрия Новосибирска и ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК) представили на расширенной комиссии по городскому хозяйству городского Совета депутатов программу инвестиций в тепловые сети и генерирующие мощности в объеме 20,5 млрд рублей. Программа разработана в развитие плана мероприятий, прописанных в предложении СГК по концессионному соглашению на теплосетях на сумму 5,5 млрд рублей. Концессионное соглашение городские власти планируют заключить в ближайшее время в результате конкурсных процедур.

— Мы готовы вложить в теплоснабжающую инфраструктуру города 20,5 млрд, но при этом просим регулирующий орган установить тариф на 10 лет, — сообщил он депутатам.

Состояние теплоснабжающей системы в городе ухудшается. Только в этом году по результатам гидравлических испытаний прирост дефектов составил примерно 20%, констатировал директор Новосибирского филиала «Сибирской генерирующей компании» (СГК) Андрей Колмаков.

Инвестор таким образом получит четкий механизм возврата вложенных средств в перспективе. Долгосрочное ценообразование будет возможно, только если Новосибирск по инициативе местных властей и решению Минэнерго РФ перейдет в так называемую ценовую зону. Это означает, что власти будут утверждать тариф не ежегодно, а планово — установят сразу на 10 лет с прогнозируемой динамикой. Принимать ли такую программу — этот вопрос еще предстоит решать Законодательному Собранию Новосибирской области и правительству региона.

В числе мероприятий программы Андрей Колмаков назвал замену электрофильтров на новосибирских ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4, реконструкцию и техническое перевооружение магистралей тепловых сетей и строительство новых теплотрасс, реконструкцию и перевооружение ЦТП, перекачивающих ПНС, развитие централизованных систем теплоснабжения новых районов, например района Новомарусино, строительство замещающих автоматизированных газовых источников и линий циркуляции горячего водоснабжения. Из 20,5 млрд рублей 16 млрд СГК готова направить на теплосети. Замена, реконструкция, строительство затронут более 153 км против 2 км теплотрасс, капитально отремонтированных в 2021 году.

Если будет принята программа долгосрочных инвестиций в теплосетевое хозяйство города, в течение 10 лет тариф за тепло для новосибирцев плавно приблизится к планке в 3,4 тысячи рублей за гигакалорию.

— Наша цель — реализация программы опережающих инвестиций, — говорит Колмаков. — Альткотельная — это метод, который есть у регулирующего органа и которым необходимо воспользоваться для достижения цели. А инструмент — ценовая зона, где определяется мастер, который с этим инструментом будет работать. Новосибирск активно строится, ежегодно вводится миллион кв. м жилья, и мы обеспечиваем подключение более 80% жилья и прочих объектов. Мы это делаем дешевле, нежели удельная стоимость индивидуального источника для подключения объекта.

По словам руководителя ресурсоснабжающей организации, наибольшее вложение средств придется на первую половину десятилетки.

В СГК также прокомментировали один из самых насущных вопросов: как вхождение Новосибирска в ценовую зону скажется на расходах его жителей по оплате за тепло. В компании уверяют, что резкого скачка цен горожане не ощутят: тариф сохранит умеренную динамику роста. Калькулятор стоимости тепла в ценовой зоне определил для Новосибирска динамику по формуле «инфляция +3,6%», но при поддержке региона процент удалость снизить до 2,9 — за счет предоставления СГК инвестиционного налогового вычета при условии реализации программы на теплосетях.

— Мы намерены проводить последовательную политику, — заявляет гендиректор ООО «СГК» Степан Солженицын. — Мы понимаем, что для населения неприемлемы скачки и рывки. Если вернутся тяжелые дни, когда скачет инфляция, то предпримем меры, чтобы не повышать тариф выше уровня инфляции, для этого есть способы.

В частности, для новосибирцев рост стоимости услуг, исходя из норматива, не превысит 100 рублей за гигакалорию в год.

— Мы взяли 1-, 2- и 3-комнатную квартиру и посчитали, каков будет рост при отнесении Новосибирска к ценовой зоне для каждой квартиры, — приводит пример Андрей Колмаков. — Однокомнатные квартиры — в среднем плюс 61 рубль, двухкомнатные — 82 рубля, трехкомнатные — 98 рублей.

— Мы понимаем свои обязательства как муниципалитета при вхождении в ценовую зону, — говорит чиновник. — Законодатель на официальном сайте Минэнерго опубликовал калькулятор для всех субъектов РФ, в котором можно посмотреть цену по альтернативной котельной в городе, исходя из используемого топлива. Цена за гигакалорию, в 3,4 тысячи рублей через 10 лет, о которой говорили представители СГК ранее, — индикатор. Сегодня мы должны приблизиться к цене в 2 тысячи рублей. Это уровень, который прописан в калькуляторе Минэнерго для Новосибирска.

О том, что тариф не будет расти скачкообразно, говорят и в руководстве муниципалитета. В частности, начальник департамента энергетики и ЖКХ мэрии Дмитрий Перязев.

В областном департаменте по тарифам напомнили, что в настоящее время в Новосибирске действует самый низкий тариф за тепло среди регионов Сибири.

— Метод альткотельной позволяет там, где тариф занижен, проводить инвестиционные мероприятия, — сообщает руководитель областного департамента по тарифам Гарей Асмодьяров. — По Новосибирску сложился тариф в 1,2 тысячи рублей без НДС. Это один из самых низких тарифов в централизованных системах теплоснабжения в России.

Кстати, в других регионах РФ, где уже действует ценовая зона, наблюдаются положительные изменения в теплосистеме.

— Самым главным для нас было то, насколько при введении альткотельной возрастает финансовая нагрузка на население, — рассказывает первый вице-мэр Красноярска Владислав Логинов. — Для жителя 3-комнатной квартиры тариф повысился не более, чем на 27 рублей. На самом деле это повышение тарифа особого значения не имело, и поэтому поводу жители фактически к нам не обращаются.

При этом, по словам вице-мэра, результаты модернизации системы теплоснабжения Красноярска оказались впечатляющими.

— До перехода на ценовую зону мы выполняли работ на 1,5-2 км, около 40% сетей города имели износ более 80%, — сообщает Логинов. — В этом году СГК выполнен объем работ, двукратно превышающий объем прошлого года: капитально отремонтированы более 18 км сетей, построены и реконструированы более 12 км, построена насосная станция, выведены из эксплуатации 3 малых котельных.

В настоящее время, по информации СГК, средний возраст магистральных теплосетей в Новосибирске — более 30 лет, износ оборудования — 72%. Протяженность теплосетей — 3,7 тысячи км. Средняя продолжительность отопительного сезона — 230 дней.