Горсовет поставил точку в вопросе о «застройке парка Кирова»

Список земельных участков, подлежащих перезонированию, утвержден в двух чтениях апрельской сессией Совета депутатов Новосибирска. Это же касается и скандально известного участка площадью 0,8 тысяч га на улице Котовского возле парка Кирова. Напомним, что компания ООО «Аркетта Девелопмент», входящая в группу компаний «Стрижи», возвела на данной территории спортивный объект, чему предшествовало перезонирование территории под спортивную застройку.

— Он был предоставлен в аренду в рамках деловой застройки под спортивный объект, для чего территория была перезонирована в статус Р-4, — сообщил в своем докладе на сессии заместитель мэра Новосибирска Алексей Кондратьев. — Спортивный объект строился в рамках договора аренды. Сейчас участок выкуплен, и его нынешний собственник вышел с новым предложение. Прошу поддержать.

Напомним, что выступающая собственником участка ГК «Стрижи» рассматривает возможность надстройки над этим объектом жилого дома переменной этажности, для чего необходимо новое перезонирование участка. Положительное решение на этот счет, равно как и в отношении других подлежащих перезонированию участков, приняли участники общественных слушаний, состоявшихся 18 февраля 2019 года. Однако, как уже ранее сообщалось, в СМИ и соцсетях начала активно распространяться информация о застройке парка Кирова (сам объект находится за его территорией) несколькими многоквартирными домами, что вызвало протест общественности.

— Если все будет корректно, у нас будет меньше вопросов, — отметила депутат.

И даже когда ситуация с данным участком прояснилась, у ряда депутатов еще остались вопросы относительно сохранности спортивного объекта. Например, депутат Наталья Пинус предложила провести круглый стол для окончательного прояснения вопросов корректности городского генплана, профессионализма компании-застройщика, основной концепции проекта.

Присутствующий на сессии вице-спикер Заксобрания области Андрей Панферов озвучил инициативу своего коллеги — депутата Заксобрания Олега Сметанина — обратиться в прокуратуру и профильные департаменты мэрии, чтобы те поставили на контроль соблюдение застройщиками законодательства. Это предложение было протокольно отмечено.

Однако, как пояснил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, в настоящее время нарушений законодательства ни со стороны мэрии, ни со стороны собственника участка нет. По его словам, не противоречит нормам законодательства и процедура перезонирования данного участка.

— При решении спорных вопросов мы должны максимально формально подходить к ним с точки зрения законодательства. Не должно быть никаких «мне кажется нецелесообразным…». Предлагаемое решение соответствует всем нормам законодательства, в том числе федерального, — сказал мэр.

Кроме того, помимо ранее упомянутых общественных слушаний, проект решения о внесении соответствующих изменений правил застройки был рассмотрен на комиссиях по муниципальной собственности и по градостроительству. Об этом сообщили председатели комиссий Сергей Бондаренко и Дмитрий Дамаев, рекомендовавшие коллегам-депутатам его к принятию, несмотря на имеющиеся разногласия. При этом, по словам председателя комиссии по строительству, остается немало вопросов к уже имеющемуся спортивному объекту, которые Дмитрий Дамаев озвучивал ранее в комментарии редакции.

— Мы не можем пожертвовать более чем двумя сотнями проектов только из-за одного, — сообщил он, комментируя на пресс-подходе решение комиссии поддержать список объектов, подлежащих перезонированию, в целом.

По результатам голосования сессии горсовета за внесение соответствующих изменений в правила землепользования и застройки проголосовали 35 депутатов, против — 1. Еще 9 депутатов воздержались

По информации мэрии Новосибирска, из 228 участков, предложенных к перезонированию, по результатам общественных слушаний положительное решение принято в отношении 216. Из них 175 гектаров — территория комплексного устойчивого развития, 45 га — территория рекреационных зон, 35 га — территории учреждений здравоохранения и образования.

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