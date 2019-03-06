В число финалистов конкурса «Лидеры России» вошли восемь новосибирцев

Наблюдательный совет конкурса управленцев «Лидеры России» определил финалистов по итогам выполнения задания «Сердце лидера». В их число вошли двое представителей Новосибирской области. Таким образом, в финале конкурса наш регион будут представлять восемь человек, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По итогам рассмотрения на заседании Наблюдательного совета конкурса управленцев «Лидеры России» социальных проектов из листа ожидания был определен 31 победитель, в том числе двое от Новосибирской области – Бурдин Роман Валерьевич, Шепилов Александр Олегович.

Напомним, что по итогам полуфинала конкурса «Лидеры России» по Сибирскому федеральному округу, который проходил в Новосибирской области в январе, уже были определены шесть финалистов из нашего региона – Голомидов Дмитрий Олегович, Морозков Константин Валентинович; Сосновский Григорий Игоревич, Степуро Алексей Борисович; Фридман Евгения Романовна; Яковлев Андрей Сергеевич.

В финале конкурса управленцев «Лидеры России» 2018-2019 гг., который пройдёт в Сочи с 13 по 17 марта конкурсантам предстоит провести открытые уроки в школах, принять участие в коллективной социальной акции, экстремальном забеге с препятствиями по пересеченной местности и другое. Финалистов ждут мастер-классы наставников – успешных и эффективных руководителей из сферы государственного управления и частного бизнеса. Также пройдет панельная дискуссия с участием приглашенных губернаторов, торжественная церемония объявления победителей и награждение.

Каждый участник, прошедший в финал, получит грант в размере миллиона рублей на выбранную им программу обучения, а также возможность поучиться у опытного наставника из числа государственных руководителей и топ-менеджеров крупных компаний.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области