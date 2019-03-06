 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

Новосибирцы не доплачивают за утилизацию мусора 40% от выставленных сумм

Бизнес, заключивший договоры с регоператором, более дисциплинирован.
  • 06/03/2019, 17:47
Автор: Юлия Данилова
«Экология Новосибирск»
Перевозчики и полигоны оплату за выполненные в 2019 году услуги еще не получали.

Региональный оператор утилизации ТКО — ООО «Экология-Новосибирск» — продолжает договорную кампанию и к концу 2019 года рассчитывает охватить договорами 80% собственников жилья в области. Об этом гендиректор ООО «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова сообщила на пресс-конференции в ТАСС. При работе с физлицами сложность заключается в том, что ни одна из коммунальных услуг, кроме утилизации ТКО, сегодня не оказывается и не оплачивается по количеству проживающих.

Регоператорам оплачивают только 30-70% работ по утилизации ТКО

— В среднем по области недоплата населения по утилизации ТКО за январь составляет 40%, но деньги продолжают поступать. Часть граждан ожидает, когда будет принято решение по отмене НДС на данную услугу, чтобы провести оплату, — говорит Анисимова. — Для себя мы решили, что пока не будем начислять пени и штрафы, которые предусмотрены по жилищному законодательству, чтобы люди не потеряли право на льготы.

Что касается юрлиц, то большая часть компаний области пока старается «отсидеться в тишине». Из 30 тысяч предприятий и фирм, осуществляющих деятельность на территории области, договоры с регоператором заключили только 6800. Кстати, в отличии от физлиц, плату за вывоз мусора эти юрлица уже вносят регулярно.

Юрлица неохотно подключаются к новой системе утилизации ТКО

— Есть инициатива минстроя России, подготовлен законопроект о внесении изменений в административный кодекс, согласно которым за уклонение от заключения договора с регоператором для юрлиц предусмотрены солидные штрафы — от 250 тысяч рублей, — предупредил министр ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов.

Лариса Анисимова не озвучила, сколько в итоге регоператор собирает с населения и юрлиц за утилизацию ТКО, а также сколько он должен заплатить подрядчикам за оказанные услуги в январе-феврале, но заявила, что эти вопросы «Экология-Новосибирск» решает в рабочем порядке.

— Все условия расчета с подрядными организациями довольно жесткие и прописаны в договорах. Сегодня мы находимся в стадии проверки актов, представленных нам нашими транспортными организациями и полигонами, — пояснила она. — Мы только начинаем отстраивать систему контроля за обращением отходов, начинаем понимать, сколько ТКО образуется на территории каждого населенного пункта. Через несколько дней после того, как произойдет сверка объемов, которые были приняты и транспортированы, мы сможем  сказать, сколько ТКО образуется в новосибирской агломерации.

Она уточнила, что на части объектов уже работают системы весового контроля, на части они только устанавливаются, поэтому пока на одних площадках расчет ТКО ведется в тоннах, на других — в кубометрах.

— Пока точно можно сказать, что полученные нами цифры не совпадут с нормативами, установленными в концессионном соглашении. В нем прописаны объемы, полученные на основе годовых расчетов, а у нас пока есть данные только зимнего сезона. Точная цифра накопления появится через год, — подчеркнула Анисимова.

С рынка уходят нелегальные перевозчики ТКО

Денис Архипов пояснил, что в 2019 году в области планируется строительство 8 площадок для временного хранения ТКО. На эти цели направят 53,8 млн рублей. Всего эта сеть будет состоять из 80 площадок, которые обеспечат «транспортное плечо» в 130 км. Объем инвестиций в их создание составит 135 млн рублей. Площадки будут строиться за счет бюджетного финансирования, а также в рамках ГЧП. Кроме того, расходы на строительство этих транспортно-инженерных инфраструктурных объектов включат в тариф регионального оператора или транспортной организации. По словам Ларисы Анисимовой, после запуска перегрузочной сети в эксплуатацию, тарифы на транспортирование ТКО могут снизится на 34%, а экономия на транспортировке мусора составит около 0,5 млрд рублей в год.

В общей сложности в систему утилизации ТКО уже включены 280 населенных пунктов области, где проживают 2,35 млн человек. В целом, по словам Дениса Архипова, на создание инфраструктуры размещения, сортировки, временного накопления ТКО и т. д. области необходимо более 10 млрд рублей. Тариф на утилизацию ТКО в Новосибирске сегодня составляет 92 рубля с человека, с НДС. Из них 2 рубля поступает на затраты регоператора. В общем в 2019 году на собственные затраты «Экология-Новосибирск» поступит 130 млн рублей, прибыль компании составит 1,2 млн.

Фото автора

Популярное с сайта

«Экран-оптические системы» в 2018 году экспортировал продукции на 694 млн рублей

«Экран-оптические системы» в 2018 году экспортировал продукции на 694 млн рублей

06/03/2019, 15:54
Основными рынками сбыта компании остаются Китай, США, Южная Корея и Израиль.
Пресс-секретарь мэра уходит в экономику

Пресс-секретарь мэра уходит в экономику

06/03/2019, 15:33
Со следующей недели пресс-секретарь мэра Новосибирска начинает работу в новом для себя качестве в Первомайском районе.
«Оцифрованное» общество очень продуктивно для рекламистов и маркетологов

Большое эхо. Принцип изготовления

06/03/2019, 15:27
Как обеспечить компактному событию во много раз бОльший резонанс.

Актуальный разговор

кондитерская «Семьи Воробец»

80% заказов через сарафанное радио

Все материалы
Новости

«Пакт Локтя — Травникова» глазами политологов

06/03/2019, 19:49

В число финалистов конкурса «Лидеры России» вошли восемь новосибирцев

06/03/2019, 18:35

В регионе в отделениях Почты России установлены 880 терминалов для безналичной оплаты

06/03/2019, 17:17

Новосибирская область увеличила экспорт зерна

06/03/2019, 17:09

Малышке с ДЦП нужны деньги на лечение

06/03/2019, 16:06

«Экран-оптические системы» в 2018 году экспортировал продукции на 694 млн рублей

06/03/2019, 15:54

Пресс-секретарь мэра уходит в экономику

06/03/2019, 15:33

Большое эхо. Принцип изготовления

06/03/2019, 15:27

Новый Chery Tiggo 7 можно заказывать в Новосибирске

06/03/2019, 15:24

Испытан первый в России энергоэффективный магнитоэлектрический тяговый двигатель

06/03/2019, 14:31

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Март 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска