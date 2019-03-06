Новосибирцы не доплачивают за утилизацию мусора 40% от выставленных сумм

Региональный оператор утилизации ТКО — ООО «Экология-Новосибирск» — продолжает договорную кампанию и к концу 2019 года рассчитывает охватить договорами 80% собственников жилья в области. Об этом гендиректор ООО «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова сообщила на пресс-конференции в ТАСС. При работе с физлицами сложность заключается в том, что ни одна из коммунальных услуг, кроме утилизации ТКО, сегодня не оказывается и не оплачивается по количеству проживающих.

Что касается юрлиц, то большая часть компаний области пока старается «отсидеться в тишине». Из 30 тысяч предприятий и фирм, осуществляющих деятельность на территории области, договоры с регоператором заключили только 6800. Кстати, в отличии от физлиц, плату за вывоз мусора эти юрлица уже вносят регулярно.

Лариса Анисимова не озвучила, сколько в итоге регоператор собирает с населения и юрлиц за утилизацию ТКО, а также сколько он должен заплатить подрядчикам за оказанные услуги в январе-феврале, но заявила, что эти вопросы «Экология-Новосибирск» решает в рабочем порядке. — Все условия расчета с подрядными организациями довольно жесткие и прописаны в договорах. Сегодня мы находимся в стадии проверки актов, представленных нам нашими транспортными организациями и полигонами, — пояснила она. — Мы только начинаем отстраивать систему контроля за обращением отходов, начинаем понимать, сколько ТКО образуется на территории каждого населенного пункта. Через несколько дней после того, как произойдет сверка объемов, которые были приняты и транспортированы, мы сможем сказать, сколько ТКО образуется в новосибирской агломерации. Она уточнила, что на части объектов уже работают системы весового контроля, на части они только устанавливаются, поэтому пока на одних площадках расчет ТКО ведется в тоннах, на других — в кубометрах.

— Пока точно можно сказать, что полученные нами цифры не совпадут с нормативами, установленными в концессионном соглашении. В нем прописаны объемы, полученные на основе годовых расчетов, а у нас пока есть данные только зимнего сезона. Точная цифра накопления появится через год, — подчеркнула Анисимова.

Денис Архипов пояснил, что в 2019 году в области планируется строительство 8 площадок для временного хранения ТКО. На эти цели направят 53,8 млн рублей. Всего эта сеть будет состоять из 80 площадок, которые обеспечат «транспортное плечо» в 130 км. Объем инвестиций в их создание составит 135 млн рублей. Площадки будут строиться за счет бюджетного финансирования, а также в рамках ГЧП. Кроме того, расходы на строительство этих транспортно-инженерных инфраструктурных объектов включат в тариф регионального оператора или транспортной организации. По словам Ларисы Анисимовой, после запуска перегрузочной сети в эксплуатацию, тарифы на транспортирование ТКО могут снизится на 34%, а экономия на транспортировке мусора составит около 0,5 млрд рублей в год.

В общей сложности в систему утилизации ТКО уже включены 280 населенных пунктов области, где проживают 2,35 млн человек. В целом, по словам Дениса Архипова, на создание инфраструктуры размещения, сортировки, временного накопления ТКО и т. д. области необходимо более 10 млрд рублей. Тариф на утилизацию ТКО в Новосибирске сегодня составляет 92 рубля с человека, с НДС. Из них 2 рубля поступает на затраты регоператора. В общем в 2019 году на собственные затраты «Экология-Новосибирск» поступит 130 млн рублей, прибыль компании составит 1,2 млн.

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