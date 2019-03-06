Женщины чаще идут на риск и приобретают различные инвестиционные продукты

В расчете на значимое увеличение процентных доходов женщины в 2 раза чаще мужчин оформляют полисы инвестиционного и накопительного страхования жизни и в 1,5 раза чаще приобретают различные инвестиционные продукты. Они чуть больше склонны к риску, меньше диверсифицируют свои инвестиции, больше доверяют рублевым стратегиям и уступают мужчинам лишь в среднем размере вложений. К таким выводам пришли эксперты ПАО «Банк Открытие», проанализировав накопительные стратегии своих клиентов в 2018 году.

Отмечается, что средний размер вложений мужчин в различные инвестиционные продукты банка «Открытие» в 2018 г. превысил 550 тыс. руб. Это на 24% больше среднего размера вложений женщин (445 тыс. руб).

Исследование показало, что мужчины осторожны и чаще женщин склонны диверсифицировать свои инвестиционные продукты: покупателями только одного инвестиционного продукта стали 75% мужчин, но 80% женщин.

Наибольшей популярностью у клиентов-инвесторов пользуется структурированная стратегия (вложения в какой-либо один базовый актив: например, в акции корпорации «ЛУКойл» или «Боинг»). Приверженцами такой стратегии стало 80% женщин и 76% – мужчин.

— Доля женщин в общем объеме покупок инвестиционных продуктов банка достигла 56%. И они составили без малого две трети от общего числа клиентов, вложивших средства в инвестиционные продукты банка в прошлом году, — отмечает Александр Бородкин, начальник управления сберегательного и инвестиционного бизнеса банка «Открытие». — Женщины больше, чем мужчины, инвестировали в стратегии с нефиксированным доходом. При этом мужчины на 12% больше средств вкладывали в структурированные стратегии с российскими базовыми активами. И на 35% больше – в инвестиционные продукты, номинированные в долларах США.

Эксперты отметили, что средний размер взноса в рамках инвестиционного страхования жизни у мужчин по итогам прошлого года достиг 431 тыс. рублей, на 15% превысив средний размер взноса женщин, который составил 375 тысяч руб. Но женщины в два раза чаще, чем мужчины вкладывали средства в инвестиционное страхование жизни и за счет этого сформировали почти 60% вложений такого рода.

Похожая ситуация наблюдается и в накопительном страховании жизни, средний размер вложений в рамках которого у мужчин на 28% больше, чем у женщин. Однако при этом на долю мужчин приходится лишь 37% от общего числа договоров накопительного страхования жизни и 43% в общем объеме вложений в продукты НСЖ.