В Циндао появится центр для сотрудничества китайского и сибирского бизнеса

— 28 января мы планировали подписать меморандум о международном сотрудничестве с Народным правительством города Циндао (КНР). Он предусматривает создание необходимых условий для активного участия сибирских и китайских предприятий и организаций в торгово-экономических, научных, образовательных, туристических, медицинских и прочих выставках, конференциях и других мероприятиях, которые проходят в Циндао и городах Сибирского федерального округа, — сообщил на встрече с журналистами председатель исполкома Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС) Геннадий Гусельников.

Планы по подписанию меморандума пришлось сдвинуть из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Гусельников не исключил, что к этому вопросу стороны вернутся только к лету 2020 года, но подчеркнул, что МАСС заинтересован в развитии этого проекта.

— В январе на встрече в посольстве КНР в России мы обсуждали возможность продвижения сибирской культуры, традиций, а также продукции сибирских компаний в Китае. Речь шла о поиске площадок для открытия сибирских центров в Северном, Южном и Срединном Китае. Эти территории очень сильно отличаются друг от друга по менталитету и культуре потребления. Мы сделали веерную рассылку с предложением о сотрудничестве, и руководство Циндао откликнулось наиболее оперативно, — рассказывает он.

В рамках сотрудничества стороны планировали договориться о строительстве Сибирского культурно-делового центра в Циндао и поддержке его развития.

— Речь идет о центре площадью около 4000 кв. м: 500 — под офисные помещения, 3,5 тысячи — под склады временного хранения для пробных продаж, — говорит Геннадий Гусельников. — Представители Циндао заявили о готовности предоставить нам оборудованные помещения (в том числе под проведение культурно-массовых мероприятий, научных и студенческих конференций, семинаров) бесплатно на 3 года.

Первоначально объект планировалось построить к октябрю 2020 года, но сейчас сроки сместились.

Глава исполкома ассоциации напомнил, что в Циндао находится зона экономического развития Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), что дает возможность экспортерам из России получать преференции на ввозимые в страну товары. К примеру, освобождение от ввозных пошлин. Сотрудничество с Сибирским культурно-деловым центром будет актуально для предпринимателей, которые хотят оценить спрос на свои товары и возможность их дальнейшего продвижения на территории всего Китая.

— Как рассказал руководитель делегации – начальник управления коммерции города Циндао Чжао Шиюй, прежде всего, они заинтересованы в импорте пищевой продукции из Сибири, а также образовательных услуг. Представители правительства Циндао, в свою очередь, были бы рады, если бы российская сторона проявила симметричный интерес к возможностям компаний города, — уточнил Гусельников.

Он не исключает, что в перспективе центр в Циндао вполне может превратиться в самодостаточный проект, так как попадает под задачи «Российского экспортного центра» по созданию инструментов для поддержки отечественного экспорта за рубежом.

— В будущем у этой площадки есть неплохие возможности для дальнейшего развития. Организацию ее работы и привлечение средств могут совместно взять на себя МАСС, «Российский экспортный центр» и бизнес, — рассуждает Геннадий Гусельников.

Кроме того, сейчас МАСС прорабатывает возможность открытия подобного офиса в Шеньчжене, который является научно-техническим кластером и имеет много точек соприкосновения в этой сфере с регионами Сибири.

Фото предоставлено пресс-службой ИК МАСС