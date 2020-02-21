Стартап из Академгородка прошел стажировку в Берлине

Лучшие стартап-проекты конкурса Криптонит Startup Challenge сезона 2019 отправились в академию BCG Digital Ventures (структурное подразделение BCG, основанное для создания, запуска и масштабирования компаний) в Берлин, сообщили в пресс-службе Криптонит Startup Challenge.

В портфеле академии более 100 созданных стартапов, включая так называемых «единорогов» — проектов, оцененных более чем в $1 млрд. Поездка в BCG Digital Ventures стала специальным призом от партнера конкурса компании BCG. На стажировку были приглашены ИБРиС, Chatme.ai и Botkin.AI.

— Несмотря на то, что российский рынок стартапов значительно отстает от мирового, конкурс 2019 года показал, как изобретательно подходят к предпринимательству наши соотечественники. Именно такие перспективные проекты важны для отрасли в целом. И в этом вопросе обмен опытом всегда полезен, ведь сделать безупречный продукт можно только зная мировой рынок, — отметил директор инвестиционных проектов ИК «Криптонит» Данил Жариков.

Отмечается, что нетворкинг был направлен на изучение методик, используемых BCG Digital Ventures для начальных этапов роста.

— Наша ключевая задача: внедрение инноваций в крупных корпорациях. Для этого мы адаптируем инструменты и процессы, которыми обычно пользуются стартапы: стратегический дизайн, раннее прототипирование и эксперименты, с самого начала закладываем возможности масштабирования. С помощью этой методологии нам удалось создать много компаний, стоимость которых превысила 100 миллионов долларов США. При этом у нас высокие показатели успеха: из 100 предприятий, созданных BCG DV в последнее время, более 90 доказали свою жизнеспособность, — говорит управляющий директор и партнер BCG в Москве Алекс Шудей.

ведущий стратегический дизайнер BCG DV Франко Папески,уверен, что работая вместе, молодые стартапы могут намного эффективнее создавать, запускать и развивать проекты.

— Именно стартапы на сегодняшний день являются двигателем прогресса, и совместно они способны развивать отраслевые границы возможного в мировом масштабе, — подчеркнул он.

В пресс-службе конкурса рассказали, что российские ИТ-таланты в рамках мероприятия презентовали свои проекты. Эксперты BCG Digital Ventures в свою очередь поделились с финалистами Криптонит Startup Challenge рекомендациями по развитию продукта международном рынке.

Криптонит Startup Challenge — ежегодное событие на рынке венчурных инвестиций. Прием заявок на участие в сезоне 2020 продлится до 15 марта. Финал состоится в июне.

Фото предоставлено пресс-службой Криптонит Startup Challenge