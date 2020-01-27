В декабре производители сельхозпродукции в регионе подняли цены более чем на 4 %

В декабре 2019 года по сравнению с ноябрем 2019 года цены производителей сельскохозяйственной продукции Новосибирской области выросли на 4,2%, в том числе цены на продукцию растениеводства – на 23,1%, на продукцию животноводства – на 1,1%, сообщили в пресс-службе Новосибирскстата.

По данным статистиков, среди продукции растениеводства значительный рост отмечен на овощную продукцию. Так, цены на огурцы выросли в 3 раза, на томаты – на 23,8%. Снизились цены на картофель на 2,7%.

Отмечается, что соответствующий рост цен на эти товары зафиксирован за этот же период и на потребительском рынке региона: в розничной сети цены на огурцы выросли в 2 раза, томаты стали дороже на 18,2%.

Среди продукции животноводства выросли цены на свиней на 4%.

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