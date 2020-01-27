ГК «Горкунов» введет в октябре третий тепличный комплекс

— Мы строим третий тепличный комбинат «Обской». Сейчас закончили фундамент, со следующей недели начнем возводить металлоконструкции. Сдача объекта запланирована в конце октября 2020 года. Это будет последний тепличный проект, который ГК реализует в Новосибирской области, — сообщил в ходе пресс-тура гендиректор ТК «Толмачевский» (входит в ГК «Горкунов») Андрей Седунов.

Площадь ТК составит около 7 га. Из них 1,6 га займет новая линия по выращиванию салата. Производство будет перенесено из ТК «Толмачевский». Около 4 га займут овощные культуры — огурец. Общий объем инвестиций в проект — 1,3 млрд рублей. Планируется, что на ТК «Обской» будут созданы 170 новых рабочих мест.

Сегодня в сутки на ТК «Толмачевский» производится около 80 тонн овощей, на соседнем ТК «Новосибирский» (входит в ГК «Горкунов») — 50 тонн. Расчетная производительность ТК «Обской» составит 20 тонн огурцов в день и 22 тысячи штук салата разных видов.

— Всего в 2019 году мы собрали в ТК «Толмачевский» 22,6 тысячи тонн овощей, в ТК «Новосибирский» — 16 тысяч тонн, — говорит гендиректор комбината. — Кроме того, мы развиваем проект обособленного подразделения ТК «Толмачевский» в Барнауле. Там у нас 10 га производственных площадей.

Напомним, летом 2019 года ГК «Горкунов» взяла в аренду ТК «Индустриальный». 300 млн рублей группа вложила в выкуп кредитных обязательств, 142 млн в реконструкцию систем досветки, строительство склада готовой продукции и модульной котельной. Около 140 млн рублей составили вложения в оборотный капитал. Сейчас ГК готовится к аукциону по выкупу актива.

— Реализация этого проекта — достаточно долгий процесс. Два года назад свернулась программа господдержки тепличной отрасли, цветочное направление в России не субсидируется. В результате нам пришлось сдвинуть наши планы, — поясняет Седунов. — Высадку розы на новом участке мы планируем сделать в конце года, а выпустить ее в продажу — к марту 2021 года.

В 2020 году также запланирован старт цветочного проекта группы в Новосибирске. По словам Андрея Седунова, в ТК «Толмачевский» планируется реконструировать 2 га площадей. Объем инвестиций в проект составит 150-170 млн рублей.

Подобный проект ГК «Горкунов» уже развивает в Ярославле. Теплица по выращиванию горшечной розы kordana занимает 3 га. По словам Андрея Седунова, все контракты с поставщиками расписаны на месяцы вперед.

Как отмечает министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко, жителям региона в год требуется около 350 тысяч тонн овощей. Местные сельхозприозводители производят порядка 150 тысяч тонн (44% от потребности).

— По итогам 2019 года сельхозпроизводители произвели 29 тысяч тонн овощей открытого грунта и 42 тысячи тонн овощей закрытого грунта (66% — огурец, 31% — томат). По второму показателю мы полностью обеспечили себя местной продукцией из расчета 15 кг овощей в год на душу населения, — заявил министр. — При этом мы подошли к черте, за которой исчезает целесообразность открытия новых тепличных комплексов. У работающих на рынке ТК нет потребности конкурировать между собой. Сейчас мы рассматриваем не только внутренний рынок, но и рынок прилегающих к нам регионов Сибири, где в радиусе 700 км проживает 12 млн человек и есть платежеспособный спрос.

Всего под овощи закрытого грунта в Новосибирской области заняты 45 га. На этом рынке в регионе работают ТК «Емельяновский» (специализируется на зелени), комбинаты ГК «Горкунов», а также ТК «Сады гиганта» (входит в ГК «Сибирский гигант», 11 га, специализируется на томатах).

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