ВККС определилась с кандидатом на пост председателя Новосибирского облсуда

Антон Остроумов получил рекомендацию Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) в председатели Новосибирского областного суда, сообщает Право.ру.

Напомним, на должность председателя Новосибирского облсуда претендовали три человека. Первый из них, судья Томского областного суда Алексей Марисов (коллегия по гражданским делам). Он уже претендовал на эту должность, но ранее не смог набрать необходимого числа голосов. Вторым кандидатом был заявлен зампредседателя Новгородского облсуда Антон Остроумов. В 2007-2017 годах являлся судьей Новосибирского облсуда (председатель коллегии по уголовным делам). Третьим кандидатом стала Инна Петрунина (возглавляет Совет судей Новосибирской области).

Как сообщает Право.ру, рекомендацию получил Антон Остроумов, которого поддержали Петр Серков из Верховного суда и Виктор Момотов, представлявший Совет судей.

Отмечается, что в соответствии с действующим законодательством, председатели областных судов назначаются на должность президентом РФ сроком на шесть лет по представлению председателя Верховного Суда Российской Федерации при наличии положительного заключения ВККС.

Место председателя Новосибирского облсуда освободилось в середине октября 2018 года, когда прежний руководитель Римма Шатовкина отказалась от продления полномочий. В апреле 2019 года, ВККС согласовала рекомендацию заместителю председателя суда Юрию Дроню, однако его кандидатура не прошла согласование в кадровой комиссии при президенте России. Осенью 2019 года был объявлен новый конкурс. Обязанности руководителя ведомства исполняла Елена Пилипенко.

Фото: с сайта Новосибирского облсуда