Мэрия Новосибирска намерена взыскать до 800 млн рублей с должников-арендаторов земли

Как сообщают в мэрии Новосибирска, в 2021 году продолжится работа с должниками-застройщиками по арендной плате. Как сообщили в ходе пресс-конференции глава города Анатолий Локоть и начальник департамента земельных и имущественных отношений Георгий Жигульский, предполагаемая к судебному взысканию сумма в 2021 году может составить от 700 до 800 млн рублей.

— Применяются исчерпывающие меры по взысканию задолженности, включая конечную процедуру, которую можем применить, — процедуру банкротства, — говорит Георгий Жигульский. — Далеко не всегда это ведет к поступлению средств в бюджет города. Но результаты претензионно-исковой работы в среднем составляют 700 млн рублей в год дополнительно к текущим платежам. Исключением был прошлый год: из-за ограничений, в том числе в работе службы судебных приставов, мы не смогли в полной мере реализовать свои полномочия. На текущий год ставим перед собой задачу взыскать около 700-800 млн дополнительно к текущим платежам.

— Начисление арендной платы происходит ежемесячно, — сообщает руководитель департамента. — После начисления арендной платы направляем досудебное уведомление арендатору, который не погасил платеж по аренде в срок. Если средства не поступают в бюджет, мы готовим исковое заявление и направляем его в суд. Если речь не о жилищном строительстве и индивидуальном жилье, то одновременно заявляем требования и о расторжении договора и освобождении участка. К примеру, с ООО «Дискус-строй» и ООО «Дискус-плюс» расторгнуты все договоры аренды земельных участков в части нежилищного строительства.

Одновременно, по информации мэрии, идет работа с должниками в досудебном порядке: с компаниями расторгаются договоры.

В то же время, по информации мэрии, основным нарушением землепользования и застройки на территории города стали не суммы задолженностей, а использование земельных участков не по назначению. Это данные проверки, начатой 3 года назад в Центральном округе, затем в Ленинском районе, в 2020 году — в Дзержинском и Калининском.

— За прошлый год в ходе мониторинга выявлено множество недостатков, в результате расторгнуты 96 договоров аренды участков общей площадью 169 га, — приводит данные мэр. — Как правило, это те участки, где по отчетам ситуация была одна, например говорилось, что ведется строительство в какой-то стадии, а по факту оказывалось, что там никаких работ нет, все зарастает травой, участки заброшены или используются под складирование твердых коммунальных отходов. По каждому участку, который мы вернули в прошлом году, сегодня рассматривается перспектива его использования: будем возвращать в оборот и предлагать строительным организациям для реализации через конкурсные процедуры либо использовать для муниципальных нужд.

По словам главы города, данный мониторинг в 2021 году охватит Кировский и Советский районы, а затем Октябрьский и Первомайский.

По информации мэрии Новосибирска, по итогам мониторинга использования земельных участков в Центральном округе и Ленинском районе выявлены более 1,6 тысячи нарушений. Большая часть связана с нарушением границ (самозахватами), преимущественно в частном секторе. Всего по городу заключены и администрируются 15 тысяч договоров аренды земельных участков общей площадью 3,4 тысячи га. Величина задолженности по аренде участков составляет порядка 4 млрд рублей, из которых 2,2 млрд уже не подлежат взысканию.