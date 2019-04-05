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Выручка «Обуви России» в первом квартале составила более 2,5 млрд рублей

Это на 12 % больше, чем годом ранее.
  • 05/04/2019, 16:05
Обувь России

Объем консолидированной неаудированной выручки компании «Обувь России» в 1-м квартале 2019 года увеличился на 12,2% и составил 2,536 млрд рублей, по сравнению с 2,260 млрд руб. в 1-м квартале 2018 года, сообщили в пресс-службе компании.

— За первые три месяца мы открыли 42 собственных магазина в 38 городах России. Преимущественно запускали торговые точки в малых городах на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, — отметил директор группы компаний «Обувь России» Антон Титов.

По его словам. общее количество торговых точек на 31.03.2019 года составило 756 магазинов, из них 167 — франчайзинговые.

Антон Титов подчеркнул, что диверсификация ассортимента и дополнительные сервисы позволяют компании повышать комплексность покупок, что дает положительные результаты.

— В первом квартале сопоставимые продажи «Обуви России» увеличились на 2,1%, также вырос средний чек на 1,8%. Мы дальше расширяли ассортимент одежды, дополнили его платьями, блузами и рубашками. Сейчас коллекции одежды в наших магазинах уже насчитывают 200 SKU, доля одежды в розничной выручке в первом квартале достигла 20%, доля сопутствующих товаров — 38%, — отметил директор компании.

От отметил, что одним из ключевых событий первого квартала, стал запуск в магазинах «Обуви России» пунктов выдачи внешних онлайн-заказов компании DPD — крупнейшего коммерческого оператора экспресс-доставки РФ. DPD стал вторым партнером Группы, наряду с Pick Point, в рамках проекта, цель которого — интегрироваться в логистическую инфраструктуру российского рынка интернет-торговли.

— Сейчас мы сотрудничаем с крупнейшими операторами логистического рынка России — компаниями DPD и PickPoint, на конец марта к проекту было подключено 340 торговых точек, за первые три месяца 2019 года в наших магазинах было получено 45 тыс. посылок. Благодаря реализации проекта трафик магазинов увеличился на 2,4%, конверсия в покупки тех клиентов, которые приходят за получением внешних онлайн-заказов, составила 5%, — уточнил Антон Титов.

Отмечается, что «Обувь России» расширяет географию сбыта для бренда обуви S-TEP, которую производит на собственной фабрике в Новосибирске, и изучает перспективы рынков Центральной Азии. Для решения этой задачи компании впервые участвовала в крупнейших отраслевых выставках по направлению casual и outdoor в России и Казахстане.

Фото: редакции

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