В ЕГРН внесены границы зон затопления и подтопления в Новосибирской области

В Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесены сведения о границах 10 зон затопления и подтопления территорий в Новосибирской области, прилегающих к реке Иня в границах г. Новосибирск и г. Тогучин, к реке Бердь в границах г. Искитим и р.п. Маслянино, сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Новосибирской области.

— Зоны затопления и подтопления относятся к зонам с особыми условиями использования территорий и считаются установленными со дня внесения сведений о них в ЕГРН, — говорится в сообщении.

Отмечается, что для земельных участков, частично или полностью вошедших в границы зон затопления, подтопления, накладываются определенные ограничения, вводится особый режим их использования. Например, в границах данных зон запрещается: строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких объектов от затопления, подтопления, использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв, а также размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления.

Наличие в ЕГРН сведений о зонах затопления, подтопления является одной из мер защиты населения от весенних паводков, а также позволяет эффективно управлять территориями и планировать строительство с учетом требований, предъявляемых к размещению объектов недвижимости в границах этих зон.

При этом, узнать, входит ли земельный участок в границу зоны затопления, подтопления, жители Новосибирской области могут с помощью общедоступного сервиса «Публичная кадастровая карта» на официальном сайте Росреестра.

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