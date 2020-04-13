Резидент Академпарка SmartPIM.ai выводит на международный рынок

На крупнейшей ежегодной конференции стартапов в ОАЭ Step Conference в феврале был представлен проект по верификации продуктового контента для онлайн-ритейла SmartPIM.ai, сообщили в пресс-службе Академпарка.

В пресс-службе рассказали, что команда проекта – один из 13 победителей осеннего бизнес-ускорителя А:СТАРТ, в конце 2019 года вошла в сообщество бизнес-инкубатора Академпарка на правах резидента. Также один из членов команды прошел сессию в бизнес-акселераторе e-Lab в Берлине, по итогам которой стартап был признан одним из лучших и получил предложение принять участие в конференции STEP в свободной экономической зоне Дубай Интернет Сити.

На конференции команда представила систему SmartPIM.ai, которая дает рекомендации для улучшения продаж продукта на маркетплейсе. Для наглядности работы системы разработчики брали случайно выбранные товары, которые занимали слабые позиции в выдаче Amazon. Затем ссылка на такой товар обрабатывалась роботом системы SmartPIM.ai, который анализировал его и генерировал рекомендации по улучшению контента для того, чтобы поднять рейтинг товара и его расположение в соответствующей категории интернет-магазина.

Отдельный блок конференции был посвящен общению с потенциальными инвесторами, причём организаторы использовали оригинальные форматы, цель которых – выявить способность команд презентовать свой проект в нестандартных условиях — в бедуинском шатре, в лодке посреди водоёма и т.п..

Отмечается, что несмотря на то, что команда изначально была ориентирована на сотрудничество с платформой Amazon, резиденты открыли для себя новые рынки, торговые платформы и компании в Азии. Ряд компаний-участников выставки проявили интерес к роботам SmartPIM.ai и уже сейчас готовы использовать их услуги.

— Мы — первая команда из Новосибирска, представившая свой проект на Step Conference. Поездка оказалась плодотворной: во-первых, мы нашли потенциальных клиентов на рынке Ближнего Востока. Во-вторых, наш стартап заинтересовал инвесторов, в том числе представителей крупного венчурного фонда в Шанхае, с которыми мы уже ведем переговоры. Кроме того, мы впервые провели презентацию нашего проекта на английском языке. Такая «тренировка» необходима, если планируешь продвигать свой продукт за рубежом, — рассказал один из основателей стартапа SmartPIM.ai Алексей Шангин. — Мы получили массу личных впечатлений, мощный заряд энергии. Конечно, Дубай — это город, в котором теряется ощущение ограничений, и кажется, что нет ничего невозможного. Нам близка эта философия, но при этом мы чётко осознали, что не хотели бы там оставаться, потому что, несмотря на все сложности — кстати, по большей части общие для мировой экономики — в России можно и нужно строить высокотехнологичный бизнес, используя инструменты и ресурсы зарубежных партнеров.

Фото предоставлено пресс-службой Академпарка