В электросетях АО «РЭС» расширяют опыт применения нормализаторов напряжения

Одним из направлений является модернизация электросетей и применение передового оборудования, призванного повысить качество передаваемой электроэнергии.

В январе 2024 года энергетики завершают установку партии нормализаторов в поселке Степной Новосибирского района. Устройства устанавливаются в рассечке воздушной линии электропередачи 0,4 кВ и автоматически регулируют уровень напряжения на участке линии за ними. Например, если у конкретного потребителя напряжение низкое, устройство его повышает, и, наоборот, понижает, когда показатели выше нормативного уровня.

Устройства достаточно универсальны — подключаются к электрическим вводам зданий, сооружений, промышленного оборудования, уличного освещения, т.е. ко всем потребителям электроэнергии. Процесс монтажа нормализатора не отнимает много времени, а, значит, и не доставит неудобств местным жителям из-за длительных плановых отключений электроэнергии, необходимых для обеспечения безопасности персонала при выполнении работ.

После завершения монтажа специалистам АО «РЭС» предстоит оценить эффективность применения данного технического решения для повышения качества отпускаемой электроэнергии в электросетях населенного пункта и его окрестностях. Компания планирует использовать устройство только в качестве временной меры — до тех пор, пока не завершены основные мероприятия по переустройству электросетей на конкретном участке.

Подобных решений с аналогичным эффектом и функционалом применения в мире не существует, о чем свидетельствуют патенты на изобретения. А данная технология включена в государственную программу по повышению энергоэффективности предприятий РФ, а также в Национальный проект Международная кооперация и экспорт в рамках реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. №204 О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года.