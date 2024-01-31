Грабителя, отнявшего телефон в гипермаркете, объявили в розыск в Новосибирске

Мужчина пришел в гипермаркет и ограбил покупателя в Новосибирске. Инцидент произошел утром 29 января на улице Петухова.
— Подозреваемый похитил у жителя Кировского района мобильный телефон. Общая сумма ущерба составила 15 тысяч рублей, — говорится в сообщении МВД по Новосибирской области.
Преступление зафиксировали камеры видеонаблюдения. На данный момент грабитель объявлен в розыск. Полиция ищет мужчину, на вид 20-25 лет, рост 165 см, среднего телосложения. Похититель телефона был одет в черные трико с курткой и белую кофту.
Ранее редакция сообщала о том, что убийство женщины с ребенком в Новосибирске взял на контроль Александр Бастрыкин.
Фото с сайта МВД по Новосибирской области.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru