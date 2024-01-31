Грабителя, отнявшего телефон в гипермаркете, объявили в розыск в Новосибирске

Мужчина пришел в гипермаркет и ограбил покупателя в Новосибирске. Инцидент произошел утром 29 января на улице Петухова.

— Подозреваемый похитил у жителя Кировского района мобильный телефон. Общая сумма ущерба составила 15 тысяч рублей, — говорится в сообщении МВД по Новосибирской области.

Преступление зафиксировали камеры видеонаблюдения. На данный момент грабитель объявлен в розыск. Полиция ищет мужчину, на вид 20-25 лет, рост 165 см, среднего телосложения. Похититель телефона был одет в черные трико с курткой и белую кофту.

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