Новосибирск стал самым криминальным городом в России

Новосибирск занимает 7 место из 30 в топе самых криминальных городов Восточной Европы.
В мировом рейтинге Новосибирск занял 145 место. Преступность города составила 47,3 балла, а безопасность – 52,7 балла.
— Уровень преступности в Новосибирске — средний, — говорится в сообщении сервис Numbeo.
Всего в рейтинг попали несколько городов России: Новосибирск (7-е место из 30), Санкт-Петербург (12), Москва (14), Нижний Новгород (22).
Самым опасным городом в мире признали Каракас в Венесуэле.
Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область входит в топ-5 регионов России по доступности скоростного интернета.
Фото: Артём Рязанов.
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