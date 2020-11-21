В этом году в Сибири было застраховано более 1 млн га посевов

— За последние два года страхование сельхозрисков в Сибири продемонстрировало высокие темпы роста: с 2018 года застрахованная площадь посевов в СФО выросла в 6 раз, застрахованное поголовье увеличилось на 45%. Но главное – к организации страхования аграриев на условиях господдержки подключились все без исключения регионы округа, — заявил президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов.

По данным НСА, под урожай 2020 года в СФО был застрахован 1 млн 153 тыс. га посевов. Практически все площади, кроме 1,1 тыс. га, относятся к яровому севу. Основная часть застрахованных посевов (975 тыс. га) приходится на зерновые культуры. Также в округе на конец III квартала застрахованы 615 тыс. условных голов сельхозживотных – птица и свиное поголовье, крупный и мелкий рогатый скот. По отношению к показателям 2018 года застрахованная площадь выросла в 6 раз (со 189 тыс. га до 1153 тыс. га), застрахованное поголовье – на 45% (с 424 до 615 тыс. усл. голов), сообщили в пресс-службе НСА.

Отмечается, что наибольший показатель застрахованных площадей обеспечили Омская область – 550 тыс. га, Алтайский край – 366 тыс. га, Красноярский край – 163 тыс. га. Эти же регионы стали лидерами по охвату посевов страхованием: в Омской области обеспечено страховой защитой почти 20% посевных площадей, в Красноярском крае – 11%, в Алтайском крае, а также Томской области – 7%.

Лидером и по количеству, и по охвату застрахованного поголовья в округе выступает Томская область (застраховано 145 тыс. условных голов животных, или около 73% промышленного поголовья), Новосибирская область (125 тыс. условных голов, 19,5% от поголовья), Омская область (120 тыс. усл. голов, 27% поголовья). Не застраховано животноводство только в двух субъектах СФО – Кемеровской области и Республике Хакасия. В целом в СФО застраховано более 17% сельхозживотных.

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