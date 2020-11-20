Центр реабилитации диких животных создается в Новосибирской области

На базе страусиной фермы в поселке Колывань Новосибирской области в ближайшее время появится первый в Сибири центр реабилитации диких животных. Как рассказали изданию инициатор создания центра, хозяйка фермы Анастасия и члены ее семьи, помимо поддержки и спасения животных, у данного проекта более глобальная миссия — через экотуризм воспитывать в людях надлежащее отношение к природе и животным.

— Проблема реабилитации диких животных стоит во всем мире, — рассказывает фермер. — Их отстреливают, сбивают машинами. Непростая судьба у цирковых животных. Они поддаются дрессировке до определенного возраста, а потом животное становится агрессивным, и, сделав на нем деньги, хозяева чаще всего продают его охотникам. Его вывозят в лес и пристреливают ради забавы. Животное к человеку идет, а его убивают. Если мы будем детей только на жестокости воспитывать, к чему придем? Дети должны видеть, как люди работают с животными. Они станут добрее. Это должно быть в шаговой доступности.

Сейчас фермеры активно взаимодействуют с инициаторами аналогичных проектов в других регионах, обмениваются опытом, собирают документы для получения официального статуса. По их мнению, Сибирь сильно отстает в плане реабилитации диких животных от регионов европейской части России, где подобных центров намного больше.

Сегодня в хозяйстве колыванских фермеров содержатся уже около 150 животных: енотовидные собаки, песцы, верблюды, семейство лис и т.д. У каждого своя история. Например, у одной из енотовидных собак отрублена лапа, ее принесли в капкане, другая попала сюда с вывалившимся кишечником, животное пришлось оперировать. Одна из лис была травмирована, вторая в какой-то момент оказалась не нужна старым хозяевам. В ближайшее время сюда могут поселиться несколько медведей, для которых на ферме уже готовятся жилые помещения.

— Принесли раненого лебедя — дробь в крыле, сустав поврежден, сейчас его реабилитируем, — рассказывает Анастасия. — Вообще, изначально о центре у нас даже мысли не было. Потом люди, видя нашу территорию, что у нас есть вольеры, стали приносить раненых животных.

Содержать экзотических обитателей нетрудно, в еде животные неприхотливы, своевременно проходят необходимый ветеринарный контроль. Немного подкосила пандемия в плане кормов, стоимость которых увеличилась в несколько раз. Имеющаяся база сейчас обходится фермерам приблизительно в 300 тысяч рублей в месяц. Создание центра — также достаточно серьезное и затратное мероприятие. Примерный размер первоначальных затрат составляет около 50 млн рублей.

— Это строительство вольеров, организация санитарной зоны, организация крематория, подведение газа, зарплаты работникам — перечисляет хозяйка фермы. — Это расходы только на начальной стадии. Как пойдет в дальнейшем — сложно сказать. Но поддержка будет требоваться всегда. Потому что животное здесь будет находиться не на коммерческой основе. Ему нужно сделать обследование, рентген, провести лечение. Например, если у животного затянулись роды, то нужно обратиться ветклинику. Только на это могут уйти несколько десятков тысяч рублей.

Собеседники Infopro54 рассчитывают в основном на собственные силы — планируют направлять на центр часть доходов со страусиной фермы, а также на поддержку бизнеса. Фермеры не исключили, что центром могут заинтересоваться туристические компании и санатории — такие объекты часто включаются в маршруты экотуризма. На государственный грант семья фермеров не претендует, как и на какую-то прибыль с данного проекта.

— Необходимо каким-то образом заинтересовать людей, чтобы частные лица, кому небезразлична судьба животных, могли бы делать какие-то пожертвования, — говорит Анастасия. — Все эти вопросы мы сейчас прорабатываем.

По информации Российского биологического общества, в стране действуют 47 центров реабилитации диких животных. Наиболее крупные из них — «Феникс» (Калужская область), «Ромашка», «Чистый лес» (Тверская область), «Дом зайца» в Московской области, «Дом белого аиста» (Псковская область). В Краснодарском крае работает реабилитационный центр летучих мышей, расположенный в квартире

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