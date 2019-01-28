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Недвижимость
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В «Европейском Береге» заселяют очередные дома

  • 28/01/2019, 15:50
Квартал пятой очереди проекта состоит из трёх домов.

Компания «Брусника. Сибакадемстрой» провела заселение Дома 22 в микрорайоне «Европейский Берег». Это квартал пятой очереди проекта, которая состоит из трёх домов. Первый (Дом 22) ввели в эксплуатацию в декабре 2018 года и заселили в прошедшие выходные, два других (Дома 23 и 24) сдают в конце 2019 года, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что дом 22 – дом квартальной застройки с подъездами переменной высотности от 6 до 17 этажей. В квартале расположено 466 квартир, 266 кладовых помещений и 97 мест в подземном паркинге. На первом этаже – коммерческие помещения под полезные сервисы для жителей. Дом имеет тихий внутренний двор для жителей с детской площадкой и местами отдыха взрослых. Сквозная арка между блоками дома насыщает двор светом. Окна юго-восточного фасада открывают вид на реку Обь. Вдоль домов пятой очереди по проекту проходит прибрежный парк.

— Особенностью Дома 22 стало угловое панорамное остекление в квартирах. Комнаты получают в два раза больше солнечного света. Фасад с улицы обретает дополнительную динамику за счет окон разного размера, открытых балконов и точечной вечерней подсветки. На балконах предусмотрены ниши для установки внешнего блока кондиционера, — рассказали в пресс-службе.

В Доме 22 будут проживать около 1200 новосёлов. Всего в микрорайоне – порядка 7000 человек. Сейчас в «Европейском Береге» продолжается строительство 4 домов прибрежной линии застройки, которая будет завершена к 2021 году.

Фото: пресс-служба компании

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