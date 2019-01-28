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Продажи универсала KIA Ceed SW стартовали в Новосибирске

Автомобиль имеет самый большой багажник в своем классе.
  • 28/01/2019, 16:05
Автор: Михаил Фишер
ceed

Новый универсал KIA Ceed Sportswagon (SW) поступил в автосалоны России, в том числе и к новосибирским дилерам. Это уже третье поколение модели. По данным пресс-службы КИА Моторс Рус, автомобиль доступен в 9 комплектациях по цене от 1 млн 084 тыс. 900 рублей до 1 млн 624 тыс. 900 рублей.

— Новый универсал KIA обладает самым большим (625 л) объемом багажного отсека в своем сегменте, а список предлагаемых для Ceed SW опций и систем практически не уступает 5-дверному хэтчбеку Ceed, — сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Новый Ceed SW производят в модификациях с тремя вариантами бензиновых двигателей. Первый мотор —1,4 л, мощностью 100 л. с. в сочетании с 6-ступенчатой механической трансмиссией. Второй двигатель — 1,6 MPI, мощностью 128 л. с.,  комплектуется либо механической 6-ступенчатой трансмиссией, либо 6-ступенчатой АКП. Третья версия — с мотором с турбонаддувом 1,4 T-GDI, мощностью 140 л. с., в сочетании с преселективной трансмиссией 7DCT.

Официально марку KIA в Новосибирске представляют три компании: ООО «Сармат», ООО «Мегапарк», ООО «Центр НСК».

Фото kia.ru

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