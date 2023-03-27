В феврале рост цен на продукты в Сибири замедлился почти в два раза

В феврале 2023 года годовой прирост цен на продукты замедлился и составил 7,3% (почти в два раза меньше, чем был год назад). Темпы прироста цен продолжают уменьшаться после пика в апреле 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского ГУ Банка России.

— Местные аграрии собрали 3,2 млн тонн зерна — практически столько же, сколько и в рекордном 2021 году. Предложение зерна на внутреннем рынке в феврале всё еще оставалось высоким. Как результат, всё медленнее растут цены на муку, а вслед за ними уменьшаются годовые темпы прироста цен на макаронные, хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, — отметил Евгений Хацкевич, начальник экономического управления Сибирского ГУ Банка России.

Отмечается, что в феврале продолжилось снижение цен на некоторые крупы, которых много собрали в прошлом году, — гречку, овсянку, перловку. Хороший урожай повлиял еще и на мясную и молочную продукцию. Животноводы и птицеводы смогли снизить расходы на корма за счет уменьшения стоимости основного компонента — зерна. Как результат, замедлился годовой рост цен на говядину и молоко, а свинина, мясо птицы, яйца стоили дешевле, чем год назад.

— В 2022 году в Новосибирской области заработали два новых животноводческих комплекса в Баганском и Доволенском районах. Несколько крупных мясоперерабатывающих предприятий и птицефабрик модернизировали производство. Кроме того, аграрии смогли увеличить объемы производства молока, мяса и яиц за счет использования передовых сельскохозяйственных технологий. Всё это позволяет наращивать предложение молока, мяса и других продуктов животноводства в регионе и в результате сдерживать цены на них, — подчеркнул Хацкевич.

Годовая инфляция в Сибирском федеральном округе в феврале замедлилась до 10,71% после 11,56% в январе и осталась меньше, чем в целом по России (10,99%). Замедление инфляции в округе вызвано увеличением предложения на отдельных рынках товаров и услуг, снижением издержек производителей продуктов питания, а также сохранением сдержанной потребительской активности.

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