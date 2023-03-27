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Расчеты по QR-кодам не проходят на кассах

  • 27/03/2023, 12:08
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платеж по QR-коду не прошел по кассе
Покупатели начали жаловаться в Роспотребнадзор на ситуации, когда при расчете по QR-коду они не получают товар, а деньги с карты списываются.

В начале марта корреспондент редакции Infopro54 совершала покупку в сетевом магазине Новосибирска. Рассчиталась с помощью QR-кода. Деньги с карты списались, но продавец их не увидел и товар не отдал.

— Продавец сказал, что такие ситуации возникают на кассе в магазине не первый раз при расчете QR-кодом. Предупредила, что сумма должна вернуться на карту. Если этого не произойдет, то я должна прийти в магазин через несколько дней для урегулирования ситуации, — говорит корреспондент. — Сумма была небольшая, и я решила в магазин не возвращаться, хотя возврата денег на карту не увидела.

Топ-менеджер ритейлера подтвердил редакции, что подобные случаи происходят.

— Разбираясь в причинах, чаще всего мы сталкиваемся с проблемой взаимодействия между банками продавца и покупателя именно в части обработки по СБП. Срок возврата может доходить до 1 месяца. В любом случае можно обратиться к администратору магазина и написать заявление. Мы поможем в возврате средств, —  подчеркнул собеседник.

Пока готовится материал, редакция нашла еще несколько новосибирцев, у которых возникли проблемы с расчетом по QR-коду. Собеседники сообщили, что платеж по кассе не проходил и они оставались без покупки, но позже деньги на карту возвращались.

— Как «ОПОРА РОССИИ», в которую входят представители торгового бизнеса и сферы услуг, мы с такими прецедентами пока не разбирались. Однако лично у меня была такая ситуация. Я рассчиталась по QR-коду за услугу в салоне, деньги списались — мне пришло уведомление, и я ушла домой, а потом мне позвонили из салона, сказали, что деньги не пришли и попросили рассчитаться, — рассказывает исполнительный директор Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ», вице-президент Ассоциации малоформатной торговли Наталия Кошелева. — Я позвонила в банк, так как никакого оповещения о возврате средств не получала. После этого мы долго общались с оператором, только через нее удалось выяснить, что операция была отменена и деньги вернулись на счет. Если вы попали в похожую ситуацию — позвоните в банк, назовите время и сумму списанной суммы, чтобы прояснить вопрос.

Мария Гаранина, руководитель направления по работе с розничными сетями Сибири и Дальнего Востока компании NielsenIQ, руководитель комитета по маркетингу, рекламе и PR Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» также говорит, что знает о подобных ситуациях.

— В этом случае предприятия должны сверять сумму зачисления на расчетный счет по эквайрингу и сумму по объему реализованной продукции. В случае кондитерского дома «Куликовский» все подобные расхождения устраняются в приоритетном порядке. Мы пишем обращение в банк на основании информации о дате, сумме и времени списания. После чего происходит возврат средств, — пояснила Гаранина.

В пресс-службе АО «НСПК» (Операционный и платежный центр Системы быстрых платежей — СБП. — Ред.) Infopro54 пояснили, что на стороне НСПК — операционного платежного и клирингового центра Системы быстрых платежей (СБП) — все операции проходят в штатном режиме.

— Ситуации, аналогичные описанной в запросе, могли возникать на стороне банка, который предоставляет торговому предприятию возможность принимать оплату по СБП (банк-агент). Именно этот банк обеспечивает информационный обмен о статусе платежа, подтверждает поступление средств на счет магазина и проведение операции оплаты. Как правило, при возникновении подобных ситуаций средства, списанные со счета покупателя, возвращаются в кратчайший срок, — говорится в ответе, полученном редакцией.

В ответ на запрос в управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области пояснили, что за период с 2022 года и первые месяцы 2023 года в управление поступили 4 обращения, связанных с расчетами по QR-коду, когда списание денежных средств со счетов потребителей происходило, но кассовый чек не выходил и товары не были переданы.

— Согласно п.3 ст.16.1 закона 161-ФЗ «О национальной платежной системе», при оплате товаров и услуг путем перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов обязательства потребителя перед продавцом считаются исполненными в сумме, указанной в распоряжении о переводе средств, с момента подтверждения его исполнения обслуживающей потребителя кредитной организацией.

Денежные средства в подобной ситуации могут быть либо на счете банка, осуществляющего транзакцию, либо на счете магазина, в котором совершается покупка, — комментирует заместитель руководителя управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области Лада Самойлова.

В ведомстве порекомендовали потребителям, оказавшимся в такой ситуации, обращаться в банк, с карты которого произошло списание, с заявлением о предоставлении информации о совершенной транзакции, а после получения информации из банка, подтверждающей, что денежные средства поступили на счет магазина, обратиться в магазин с письменной претензией с требованием о возврате  денежных средств.

— Как правило, при рассмотрении обращений, поступивших к нам в Росптребнадзор, денежные средства возвращались потребителям в досудебном порядке урегулирования спора при обращении с письменным заявлением, — говорит Лада Самойлова. — Если ситуация не решается в добровольном порядке, то потребитель может обратиться с иском в суд в рамках гражданского судопроизводства.

тарифы на эквайринг

Бизнес вновь настаивает на ограничении аппетита банков по тарифам на эквайринг

Ранее на пресс-конференции президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов отмечал, что ритейлерам предлагают продвигать оплату через систему быстрых платежей (СБП), QR-код, чтобы снизить процент за эквайринг, который ритейлеры и сфера услуг платят банкам за каждую операцию. Однако, по его словам, покупатели пока не воспринимают этот способ оплаты. По его оценке, пройдет около 10 лет, прежде чем потребительское поведение изменится в сторону новых решений, если не будет дополнительных стимулов.

 

Ранее редакция сообщала, что в России введут «цифровые паспорта» на смартфонах в виде QR-кода. 

Фото редакции

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Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : Расчет по QR-коду платеж по QR-коду не прошел по кассе


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