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В Кузбассе создано уникальное экологичное производство по переработке шин

  • 27/03/2023, 11:34
Автор:
переработка шин
Это предприятие – единственное в России, которое может полностью перерабатывать крупногабаритные шины без отходов.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев проинспектировал новое предприятие в Новокузнецке. ООО «Вторичные ресурсы Сибири» занялось безотходной переработкой крупногабаритных шин. Об этом сообщает пресс-служба правительства Кузбасса.

– Это предприятие – единственное в России, которое может полностью перерабатывать крупногабаритные шины без отходов. Важно, что оно находится в Новокузнецке и как резидент ТОР пользуется льготами, введенными правительством РФ. Мы планируем создать здесь промышленный кластер, и это предприятие – первое для участия в нем, – отметил Сергей Цивилев, губернатор Кузбасса.

переработка шин

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Проект реализуется «Сибирской горно-металлургической компанией» на площадке бывшего цементного завода, а теперь промышленного парка «Технокластер». Инвестиции в проект составляют более 770 млн рублей. Создано более 60 рабочих мест. Площадь цеха составляет более 4 тыс. кв. метров.

По экспертным оценкам, новое производство сможет обеспечить переработку примерно половины крупногабаритных шин в регионе, которые, исчерпав свой ресурс, становятся мусором. Предприятие будет перерабатывать 13-15 тыс. тонн изношенных шин ежегодно, выпуская по 4 тыс. тонн крошки разных фракций (из нее делают покрытие для автодорог, спортивных и детских площадок) и по 5 тыс. тонн шинного регенерата (используется для производства автомобильных шин, пуленепробиваемых колес, в военной промышленности, при производстве дорожных и строительных мастик, обуви и др.). В переработку пойдут самые крупные шины, которые сегодня используются в России.

Потенциальные потребители – предприятия ЦФО и УрФО, а также Казахстана, Узбекистана, Республики Беларусь.

 

Ранее редакция сообщала о том, что экотуркластер с павлинами и горнолыжным комплексом построят под Барнаулом.

Фото с сайта правительства Кузбасса

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Рубрики : ЦУР Власть Бизнес Промышленность

Регионы: Кузбасс Кемеровская область

Теги : переработка шин переработка вторсырья парк Технокластер


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