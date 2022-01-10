В феврале увеличится размер разового пособия на новорожденного

В феврале в России увеличится размер разового пособия на ребенка, сообщает ГЛАС.ru, Речь идёт о выплате за каждого рождённого ребёнка. Деньги смогут получить все россияне вне зависимости от своего уровня доходов и того, какой по счёту этот ребёнок в семье. Выплата составит до 19 981 рубля.

Если женщина работала до родов, то для оформления выплаты ей необходимо обратиться к работодателю. Если же семья официально нигде не работает, то для получения средств нужно обратиться в отделение социальной защиты населения.

При этом если в регионе проживания действуют какие-либо районные коэффициенты, то выплата становится только выше. Также сообщается, что местные власти могут принять решение о доплатах сверх указанной суммы на региональном уровне.