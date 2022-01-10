Развлекательным центрам Новосибирска разрешили работать. После локдауна в праздники

С началом рабочих дней в Новосибирской области возобновляется работа детских развлекательных заведений. Об этом объявил в ходе оперативного совещания губернатор Андрей Травников, поручивший своему заместителю Сергею Семке оперативно в ближайшее время собрать данные по предпринимателям, работающим в этой отрасли и нуждающимся в государственной поддержке.

Что касается других ограничений, таких как масочный режим и допуск в ряд организаций по QR-коду, то они сохраняются. Как поясняет губернатор, несмотря на снижение заболеваемости коронавирусом за последние недели рост количества заболевших сейчас может возобновиться. В первую очередь из-за отложенных за период новогодних каникул массовых обращений граждан за медпомощью.

— Мы не предполагаем пока вводить новые ограничения, — говорит глава региона. — Но должны максимально соблюдать действующие. К концу 2021 года четвертая волна коронавируса пошла на спад, тем не менее расслабляться не стоит. К концу января рост может возобновиться из-за повышенной мобильности граждан в период новогодних каникул.

По информации областного Минздрава и регионального управления Роспотребнадзора, всего на территории области выявлены 97,4 тысячи случаев заболевания коронавирусом, за последние сутки выявлены 225 новых случаев, 98 человек госпитализированы, 48% заболеваемости приходится на районы области. За прошедшую неделю выявлены 1,8 тысячи случаев, что на 23% ниже, чем в предыдущие периоды. Среднесуточный показатель прироста — 27%.

Напомним, работа бизнеса, осуществляющего деятельность в сфере аттракционов, детских развлекательных центров, игровых комнат, была прекращена с 29 декабря 2021 года по 9 января 2022 года в связи с пандемийными ограничениями. Правительство региона пообещало предпринимателям единоразовые субсидии в целях компенсации затрат на выплату заработной платы сотрудникам хозяйствующих субъектов по ряду ОКВЭД, деятельность которых приостановлена в указанный период. Сами владельцы детских развлекательных центров сообщали в соцсетях о том, что за новогодние каникулы зарабатывают до 2 размеров месячной выручки, которая потом кормит компании до следующих праздников.

Согласно решению правительства области, до конца зимнего периода в регионе действует режим повышенной готовности, а также ограничения в виде QR-кодов при посещении учреждений культуры, спорта, общепита, салонов красоты, SPA и массажных салонов.