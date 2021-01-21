В гаражных кооперативах Новосибирска начались проверки

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил администрации Дзержинского района провести проверку в одном из гаражных кооперативов, где ранее произошел крупный пожар.
— По результатам проверки собственникам будут предъявлены претензии и требование ликвидировать недостатки, — говорит Анатолий Локоть. — Подобную работу проведем по всему Новосибирску.
Как сообщил глава города, предварительная версия произошедшего — незаконное подключение помещения гаража к коммуникациям с последующей незаконной эксплуатацией.
— Возводится незаконное строение, — рассказывает градоначальник. — Это строение незаконно подключается к электроэнергии, теплу, каким-то еще коммуникациям. Именно на этих коммуникациях происходят аварии, которые приводят к подобным случаям. Результаты уголовного расследования позволят сделать окончательные выводы — что и почему произошло. Но уже есть довольно устойчивая версия, что это случилось в результате несанкционированного использования электронагревательных приборов, проводки при незаконном строительстве. Сгорело и обрушилось незаконно построенное здание.
По информации регионального управление МЧС, пожар произошел в гаражном комплексе на улице Почтовый лог в Дзержинском районе Новосибирска.
— Тушение осложнялось поздним сообщением о возгорании, сложной планировкой здания, а также наличием газовых баллонов внутри помещений и решеток на окнах, — сообщают в ведомстве. — В течение полутора часов усиленной группировкой удалось локализовать крупное возгорание, еще через час ликвидировали открытое горение. Площадь пожара составила 192 кв. м, произошло обрушение дощатой пристройки. По оперативным данным, при разборе завалов спасатели обнаружили четверых человек без признаков жизни, их личности устанавливают следователи.
Как сообщают в ГУ МЧС по Новосибирской области, в ликвидации пожара были задействованы 66 человек и 21 единица техники.
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