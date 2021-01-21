Кассация поддержала производителей, работавших с «Холидеем»

— Только сейчас нашей победой закончилось заседание кассационного суда по компании ООО «Констант» (Барнаул) по иску ООО «Холидей Маркетинг» об уплате компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак при поставках в компанию «Холидей». В прошлом году Арбитражный суд Алтайского края вынес решение не в пользу производителя, — пояснила Infopro54 руководитель регионального Бюро по защите прав предпринимателей, Центра антикризисной поддержки предпринимателей (ЦАПП, созданы при реготделении «Опора России») Наталья Пинигина.

Она отметила, что кассация не может исследовать дополнительные доказательства и поэтому снова отправила дело на рассмотрение в суд первой инстанции.

— Мы приобщим к делу всю доказательную базу, которая была собрана в новосибирском Арбитражном суде. Думаю, что алтайский суд при наличии доказательств также даст оценку и откажет в удовлетворении требований «Холидей Маркетинг», — отметила Пинигина.

В конце 2020 года эксперт рассказывала Infopro54, что «Холидей Маркетинг» подал пробные иски о компенсациях за контрафакт в суды трех регионов Сибири: омский, алтайский и новосибирский. В первых двух поставщики процессы проиграли в двух инстанциях. В новосибирском суде, благодаря специалистам в области интеллектуального права, дело удалось выиграть — также в двух инстанциях: в арбитраже и апелляции. К решению вопроса подключилась прокуратура, ГУВД, ФАС, депутаты Госдумы и сенаторы.

По данным на 20 января 2021 года, сумма всех досудебных претензий, предъявленных 23 производителям со стороны «Холидей Маркетинг», по исключительному праву составляла 480 млн рублей. К примеру, директор ООО «ТД Воял» (Новосибирск) Александр Михальченко рассказал, что его компания вначале получила требования на 5 млн рублей и выиграла этот суд при помощи «Опоры России», а потом пришло требование на 11 млн рублей. АО «Новосибхлеб» получило претензию на 35 млн рублей в качестве компенсации за якобы нарушенное право за использование товарного знака при производстве продукции под СТМ ритейлера.

— Всю продукцию мы изготавливали по поручению и под контролем компаний «Холидей» и «Холидей Маркетинг», вплоть до разработки дизайна и размещения на упаковке номеров телефонов, — пояснила юрист предприятия. — Мы рассматриваем подобные требования как злоупотребление правом с целью причинения вреда и извлечения преимуществ из недобросовестного поведения колоссального масштаба.

Красноярское ООО «Енисей» получило требование на 113 млн рублей за производство туалетной бумаги и салфеток под СТМ ритейлера. Самый крупный иск пришел бийской ООО «Триера» — 136 млн рублей. Заместитель директор компании Ирина Чумакова пояснила: это связано с тем, что производитель до последнего старался поддержать партнера и поставлял ему продукцию. По ее словам, сложившаяся ситуация — в числом виде мошенничество.

— Целью нашей сегодняшней встречи в Новосибирске с поставщиками ритейлера, работающими в разных регионах, был обмен положительной практикой в работе по таким делам. Раньше, во время первой волны претензий, взысканию подвергались поставщики, и нам удалось выработать единую правовую позицию, отстоять ее в суде, в апелляционной инстанции и вернуть в правовое поле все требования, предъявленные компанией «Холидей». По всем требованиям было отказано, так как это была обычная хозяйственная деятельность компаний, не попадающая под закон о банкротстве. Сейчас под удар попадают производители, которые выпускали товары под СТМ ритейлера, предоставляли ему товары с низкой маржинальной наценкой, чтобы компания развивала свои бренды, — подчеркивает Пинигина. — Обвинение в контрафакте — это серьезный удар по деловой репутации компаний, многие из которых работают на рынке уже десятки лет.

Она не исключила, что три компании, уже прошедшие суды, теперь будут подавать встречные иски о защите деловой репутации.

— Сейчас другие торговые сети оказались в ситуации, когда они не могут заключать нормальные договоры с поставщиками/производителями. Получив удар от «Холидея», они ожидают гадости от всего сетевого ритейла, начинают менять условия, сокращают поставки, чтобы защититься в будущем, — подтвердила председатель новосибирского регионального отделения «Деловой России» Маргарита Сенькевич.

считает, что ситуация сложившаяся, вокруг «Холидей» и «Холидей Маркетинг» — плохая тенденция, которая может повлиять на инвестиционный климат, а также на активность предпринимателей, что теперь будут бояться вести бизнес.

Наталья Пинигина, отвечая на вопросы журналистов, отметила, что пригласить на встречу представителей «Холидей Маркетинг» не удалось, так как ни у кого не нашлось новых действующих деловых контактов.

— Старые телефоны не работают, подключаются другие организации, которые не идут на контакт, — отметила Пинигина. — Сегодня в ходе нашей встречи прозвучала информация, что ни «Холидей», ни «Холидей Маркетинг» не имеют отношения к искам, которые сейчас подаются в суды на производителей. Если это действительно так, то пусть лица, контролирующие компанию «Холидей», озвучат это публично, скажут, что у них нет претензий, а какие-то непонятные лица пытаются использовать их доброе имя, пусть они откажутся от исков в судах. Это было бы идеальным вариантом. Наша цель — не наказать, а решить проблемы производителей, чтобы они могли заниматься своей прямой деятельностью, а не тратить деньги на юристов. А правоохранительные органы разберутся — кто стоит за всеми этими лицами и действиями.

Впрочем, участники встречи отнеслись к этой информации скептически. Юрист ООО «Енисей» Надежда Петрова заявила, что изучила судебную практику и напомнила, что по одному из дел уже взыскан 1 млн рублей, который поступили на счет заявителя.

— Миллион рублей упал на счет, а мы говорим, что кто-то не в курсе этой ситуации? Это неправда, — заявила она.

Между тем, по словам Натальи Пинигиной, в деле «Холидея» уже четко проявились признаки третьей и четвертой волны претензий.