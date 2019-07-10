В горизбирком подал документы первый кандидат в депутаты горсовета от политической партии

Выдвиженец партии «Родина» в горсовет Новосибирска по избирательному округу №12 в Калининском районе директор ООО «Академ-развитие» Игорь Рытиков уведомил избирательную комиссию о своём участии в выборах. Напомним, что Рытиков в качестве кандидата в депутаты был выдвинут на конференции реготделения «Родины», где партийцы также выдвинули кандидатом в мэры Новосибирска бывшего замглавы города Данияра Сафиуллина.

— Я всегда участвовал в жизни Калининского района, о его проблемах знаю не понаслышке, — говорит Рытиков. — Работаю, тесно взаимодействую с жителями. Этого стиля работы буду придерживаться и после выборов. Тем более с такой поддержкой делать шаг назад уже нельзя, нужно идти только вперед, к достижению поставленных целей.

Ранее горизбирком о своём участии в выборах в качестве кандидатов в депутаты уведомили двое самовыдвиженцев — пенсионер Александр Шевченко и безработный Сергей Щеглова.

Напомним, что округ №12 стал «вакантным» после смерти депутата горсовета Дмитрия Прибаловца. Довыборы в горсовет пройдут в единый день голосования 8 сентября.

Фото с сайта регионального отделения партии «Родина»