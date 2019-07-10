Рекламодателям
 
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты

В Центральном районе Новосибирска от горячего водоснабжения отключены 77 объектов

  • 10/07/2019, 12:00
Работы по ремонту тепломагистралей будут проводиться с 10 по 13 июля включительно.

Опрессовка 2019В связи с плановым ремонтом на участках магистральных теплотрасс по улицам Фрунзе, Мичурина, С. Шамшиных с 10 по 13 июля включительно, в том числе 35 многоквартирных домов и 7 социальных учреждений (школы, больницы, вуз), другие объекты, сообщили в пресс-службе СГК.

Отмечается, что в течение четырех дней энергетики смонтируют резервную схему горячего водоснабжения потребителей на время капитального ремонта тепломагистралей. Работы были спланированы сразу на нескольких участках проведения ремонта с целью сокращения времени отключения потребителей от горячего водоснабжения. Добавим, капитальные ремонты тепловых сетей на участках по улице Фрунзе совмещены с проведением работ по программе «Безопасные и качественные дороги».

Фото: пресс-служба СГК

Популярное с сайта

Новосибирские вузы подготовят специалистов по BigData

Новосибирские вузы подготовят специалистов по BigData

10/07/2019, 11:39
Заказчиком проекта является ПАО «Вымпелком».
СГК строит линии циркуляции горячего водоснабжения в Пашино

СГК строит линии циркуляции горячего водоснабжения в Пашино

10/07/2019, 11:35
Стоимость проекта составляет 33 млн рублей.
Второй депутат горсовета зарегистрировался кандидатом в мэры

Второй депутат горсовета зарегистрировался кандидатом в мэры

10/07/2019, 11:09
Второй депутат горсовета зарегистрировался кандидатом в мэры

Актуальный разговор

Конкуренты прямо говорят: «Как только ты уйдешь, мы сразу поднимем свои цены на 40-50%»

Конкуренты прямо говорят: «Как только ты уйдешь, мы сразу поднимем свои цены на 40-50%»

Все материалы
Новости

Роспотребнадзор расследует разлив нефтепродуктов в области

10/07/2019, 13:18

Новосибирские предприятия будут развивать сотрудничество с узбекскими и монгольскими коллегами

10/07/2019, 13:15

Деловой и ситуационный туризм могут привлечь гостей в Новосибирск

10/07/2019, 13:00

I’way rent a car ищет партнеров в Новосибирске

10/07/2019, 12:43

За шесть месяцев перевозки контейнеров на ЗСЖД выросли почти на 16%

10/07/2019, 12:08

Новосибирские вузы подготовят специалистов по BigData

10/07/2019, 11:39

СГК строит линии циркуляции горячего водоснабжения в Пашино

10/07/2019, 11:35

Второй депутат горсовета зарегистрировался кандидатом в мэры

10/07/2019, 11:09

В Новосибирской области будет сформирован кластер ультразвуковой медтехники

10/07/2019, 10:34

Очередного циклического кризиса не избежать

09/07/2019, 21:29

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска