В Центральном районе Новосибирска от горячего водоснабжения отключены 77 объектов

В связи с плановым ремонтом на участках магистральных теплотрасс по улицам Фрунзе, Мичурина, С. Шамшиных с 10 по 13 июля включительно, в том числе 35 многоквартирных домов и 7 социальных учреждений (школы, больницы, вуз), другие объекты, сообщили в пресс-службе СГК.

Отмечается, что в течение четырех дней энергетики смонтируют резервную схему горячего водоснабжения потребителей на время капитального ремонта тепломагистралей. Работы были спланированы сразу на нескольких участках проведения ремонта с целью сокращения времени отключения потребителей от горячего водоснабжения. Добавим, капитальные ремонты тепловых сетей на участках по улице Фрунзе совмещены с проведением работ по программе «Безопасные и качественные дороги».

Фото: пресс-служба СГК