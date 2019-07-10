Новосибирские вузы подготовят специалистов по BigData

В октябре в НГТУ НЭТИ, а также в НГУ и СибГУТИ в третий раз стартует проектно-ориентированная программа для магистрантов «Лаборатория BigData. Методы и инструменты обработки больших данных»: подготовка специалистов в области программирования и анализа данных. Выпускники программы будут обладать компетенциями как по разработке новых алгоритмов, так и по реализации их с помощью самых современных технологий, сообщили в пресс-службе НГТУ НЭТИ.

— Проект сформирован НГУ, НГТУ и СибГУТИ в сотрудничестве с министерством образования Новосибирской области. Заказчиком проекта является ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн»). Институт систем информатики им. А. П. Ершова СО РАН отвечает за научное руководство практикой обучающихся, а координатором проекта и коммуникационной площадкой является ГАУ НСО «АРИС» (подведомственное учреждение министерства образования Новосибирской области), — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что при обучении большое внимание будет уделено практическому применению знаний, научно-исследовательской работе, в процессе которой будут решаться реальные научно-технологические задачи, возникающие при обработке больших потоков данных.

Участники программы получат возможность в течение двух лет бесплатно учиться у лучших преподавателей ведущих вузов Новосибирска, участвовать в мастер-классах от экспертов ПАО «Вымпелком», а также проходить стажировку и практику в компании. «Билайн» предлагает трудоустройство лучшим выпускникам программы.

Фото предоставлено пресс-службой НГТУ НЭТИ