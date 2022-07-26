В городах Сибири открываются фирменные пункты выдачи заказов «Авито»

«Авито» совместно с партнером — логистической компанией EXMAIL — продолжает открывать пункты выдачи и отправки онлайн-заказов через «Авито Доставку». Первые ПВЗ были открыты в 12 городах России в апреле этого года. Общее число открытых фирменных ПВЗ на июль 2022 года составляет уже 90.

— За прошедшее время с первого открытия фирменных ПВЗ в апреле число заказов через них выросло в 7 раз — мы видим, что нашим пользователям важны те преимущества, которые отличают брендированные пункты. Самыми активными городами по числу заказов стали Краснодар, Нижний Новгород, Екатеринбург, Красногорск и Казань. Сейчас наша приоритетная задача — масштабирование их сети, как в уже охваченных первым запуском городах, так и в новых населенных пунктах, — комментирует Сергей Пустыльник, директор по логистике «Авито».

В Сибири этим летом появились еще 18 пунктов выдачи «Авито х EXMAIL»: в 7 городах открылись дополнительные точки, а еще в 3 городах брендированные ПВЗ появились впервые. В результате в округе действует 31 точка сети, а до конца лета откроются еще 7: в Новосибирске, Ачинске, Красноярске, Иркутске и Барнауле.

— Новые ПВЗ — новые возможности сибиряков для онлайн-шоппинга, — подчеркивает Сергей Пустыльник.

Напомним, в пункте выдачи сотрудник поможет оформить посылку и предоставит упаковку. Через «Авито Доставку» можно отправлять товары стоимостью до 150 тысяч рублей, максимальные габариты посылки: не более 50×50×50 см, вес — до 15 кг.

Всего в 2022 году компания планирует открыть более 350 брендированных пунктов в России. На реализацию только этого проекта «Авито» направит более 100 млн рублей. Всего в 2022 году компания проинвестирует в развитие «Авито Доставки» 3,5 млрд рублей.