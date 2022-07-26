С 1 августа Япония введет запрет на импорт золота из РФ, ЕС исчерпала санкционные возможности против России

Запрет на импорт золота из РФ в Японию, принятый ранее японским правительством, вступает в силу с 1 августа, говорится в пресс-релизе Минфина страны.

— Обновленное уведомление министерства по этому поводу начнет действовать с 1 августа этого года, — говорится в пресс-релизе.

Согласно документу, запрет на импорт золота вводится на основании решения, принятого 5 июля кабинетом министров Японии, в рамках мер по замораживанию активов лиц, имеющих отношение к РФ.

Японские власти ранее утвердили несколько наборов ограничительных мер в отношении РФ из-за ситуации вокруг Украины. Под индивидуальные санкции подпали в общей сложности более 700 человек из России, Белоруссии, Донецкой и Луганской народных республик, а также свыше 200 российских и белорусских компаний и организаций. Помимо этого, Япония заморозила активы банка «Открытие», Новикомбанка, Совкомбанка, ВТБ, банка «Россия», Промсвязьбанка, ВЭБ.РФ, Сбербанка и Альфа-банка, а также порядка 40 российских организаций и компаний.

ЕС подошел к пределу возможностей по санкциям против России. Последний, седьмой пакет является в основном корректировкой уже введенных ограничений и повышением их эффективности, европейские страны близки к исчерпанию возможностей в санкционной политике, пишет Le Monde cо ссылкой на источник в дипломатических кругах, передает ТАСС.

— Мы подошли к концу того, что могли сделать, — сказал дипломат.

По его словам, страны — члены Евросоюза не намерены добровольно лишать себя поставок российского газа. Несмотря на то что Польша и страны Прибалтики выступают за такой шаг, они не желают выносить его на обсуждение, поскольку тогда стали бы очевидны разногласия внутри ЕС, рассказал неназванный собеседник издания.

В Евросоюзе, однако, уверены в эффективности санкций, причем это станет очевидным в среднесрочной и долгосрочной перспективе, говорил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. В Еврокомиссии подчеркивали, что международные санкции подрывают экономику России, а дефолт страны является лишь «вопросом времени».

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Западные государства в ответ на это ввели персональные и секторальные санкции, в том числе касающиеся госдолга и банковского сектора РФ. Многие частные компании приняли решение приостановить работу в России или полностью выйти из российских проектов и отказаться от инвестиций в них.