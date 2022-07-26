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Производитель штукатурно-малярной продукции увеличит маржинальный доход благодаря нацпроекту

  • 26/07/2022, 16:30
Производитель малярной продукции ООО «Намерение» вошел в национальный проект «Производительность труда».

новости бизнесаРуководство компании планирует увеличить выпуск продукции, что позволит сотрудникам повысить свой заработок.

На предприятии будут оптимизировать процесс производства валиков. По словам генерального директора Алексея Малышкина, этот цех – «сердце компании», потому что именно с этой продукцией «Намерение» вышло на рынок. В прошлом году компания выпустила 4,3 млн валиков, при этом производственная мощность оборудования позволяет увеличить выпуск практически вдвое.

«Наша основная задача – быть конкурентоспособными на рынке. Благодаря участию в нацпроекте компания рассчитывает увеличить количество выпускаемой продукции, а для этого необходимо убрать потери в производственном потоке. Повышение производительности также повлияет на доход сотрудников – у них сдельная заработная плата», – говорит заместитель генерального директора компании Петр Наумов.

Он добавил, что в этом году компании удалось повысить маржинальность приблизительно на 45%, в планах на следующий год – увеличение еще на 30%, но уже с помощью инструментов бережливого производства.

ООО «Намерение» внедряет инструменты бережливого производства в работу уже несколько лет. В проект компания вошла под кураторством Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК), который создан на базе Агентства инвестиционного развития Новосибирской области. Вступив в нацпроект, сотрудники компании вместе с экспертами РЦК проведут диагностику всех основных процессов в цехе, проанализируют потери и составят план по улучшению эффективности работы.

Кроме этого, планируется выстроить работу сотрудников и решить кадровый вопрос: чтобы коллектив собственными силами справлялся с объемом работы и не приходилось нанимать дополнительных рабочих в сезон.

Фото предоставлено АИР НСО

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : производительность труда нацпроекты России АИР НСО


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