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Истории успеха

В горячей сотне

В список актуальных ресторанных концептов России вошел ресторан «Горячий цех» — единственная персонификация Новосибирска в топ-листе премии «Пальмовая ветвь».
  • 13/12/2019, 13:32
Автор: Игорь Смольников
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Ресторан входит в портфель проектов новосибирской группы «РМ-Консалтинг».

Главная ресторанная премия страны обозначила промежуточные итоги  топ-100 потенциальных победителей. Членство в большой сотне  это, конечно, еще не сама победа, но уже полдистанции на пути к ней. В лонг-листе «Пальмовой ветви», оглашенном 11 декабря, крупнейший мегаполис Зауралья и крупнейший же НОRECA-центр в этом году представлен одним именем  рестораном «Горячий цех», с мая работающим на улице Ленина.

Ресторан «Горячий цех» входит в портфель проектов новосибирской группы «РМ-Консалтинг», наряду с такими заведениями, как  Park Cafe, People`s, «Перчини», «Чучвара», «ХочуПури», «New York Pizza Новосибирск». Ценовая атрибуция определена как средняя  в абсолютном соответствии с главным социальным трендом 2019-го  интересом к оригинальным, но недорогим заведениям. Гостевая вместимость «Горячего цеха» — 200 посадочных мест, причем их внутренняя конфигурация сделана гибкой, дабы менять вариативно топографию ресторана  от действительно цехового простора до суммы уютных уголков.

Компактность новосибирского присутствия в нынешней большой сотне «Пальмовой ветви», возможно, насторожит патриотичных наблюдателей. Но такова органика ситуации: больших ресторанных площадок в 2019-м в Новосибирске практически не открывалось, и в разделе grand debut именно «Горячий цех»  лидер и ньюсмейкер. Впрочем, как отметила бренд-менеджер концепции Оксана Ильина, даже будь у нас сообщество больших новых ресторанов плотнее, заметность «Горячего цеха»  фактор объективный. Жюри премии оценило оригинальность комплексно, в совокупности, благо  «Горячему цеху» было что предъявить по этой части. Во-первых, тотальность технологического образа: блюда проходят через все технологии естественного огня — печь, гриль, вертел и смокер. Во-вторых, инженерная оригинальность оборудования: оно изготовлено по авторским чертежам  бренд-шефа заведения Дмитрия Гарифулина и существует в единственном экземпляре, в полном  отождествлении с брендом ресторана. Так, смокер  в принципе, новый для Новосибирска тип коптильного оборудования, позволяющий выдавать такие экзотические позиции, как копченое сливочное масло. Наконец, оценена шоу-составляющая: кухня ресторана  была сделана визуально проницаемой для гостей — чтобы титульная технология заведения была и главным зрелищем, и главным элементом декора. Кроме атмосферно-образных параметров оценивается скорость окупаемости проекта и возможность потенциального тиражирования (ибо на фестивале ресторанных концепций «Пальмовая ветвь» обильно присутствуют и бизнес-скауты).

Для самого Новосибирска ресторан «Горячий цех» примечателен еще и тем, что с него началось вертикальное уплотнение главного ресторанного кластера города — квадрата «улица Ленина – Советская  Орджоникидзе». «Горячий цех»  первый проект в этом специализированном квартале, локацией которому стал не стрит-лайн (уровень, типичный для любого ресторана и магазина) и даже не цоколь, а второй этаж. Ресторан разместился на втором этаже советского индустриального комплекса  так называемого Дома Текстильсиндиката — в пространстве, которое и реально когда-то было цехом. Правда, не горячим, а легпромовским.

Премия «Пальмовая ветвь» — российская локализация французской профессиональной премии, учрежденной в 1993 году. В России «Пальмовая ветвь» вручается с 2006 года. На первом этапе эксперты национальной ассоциации Leaders Club, при поддержке своего главного информационного партнера  журнала «РестораторШеф», отбирают оригинальные ресторанные концепции, появившиеся в течение года. Отбор осуществляется на основе заявок претендентов, а также предложений членов ассоциации и экспертов премии. Лонг-лист становится базовым списком для дальнейшего голосования за лучшие концепции года в категории «Выбор рестораномана» в разных номинациях, каждая из которых отражает какой-то основной ресторанный тренд текущего момента. Из лонг-листа же экспертный совет премии «Пальмовая ветвь» выбирает финалистов, которые борются за звание лучшей ресторанной концепции страны на финальной церемонии. Победитель представляет Россию на международном финале премии. В числе победителей уже были новосибирцы: в 2016-м «Пальмовая ветвь» досталась Денису Иванову за концепцию  #СибирьСибирь. Для «Горячего цеха» признание пока олицетворяется членством в большой сотне. Каков будет его следующий уровень  это решится в апреле 2020-го, по итогам интернет-голосования.

Фото предоставлено компанией

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