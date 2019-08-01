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В Горзеленхозе новый начальник

  • 01/08/2019, 10:48
Автор: Евгения Серёгина
Назначен новый начальник Горзелехоза

Начальником МКУ «Горзеленхоз» вместо Александра Сумина назначена теперь уже экс-директор МКУ «Центральное» Екатерина Пойкина. По информации мэрии, в зоне ответственности МКУ «Центральное»   уборка внутриквартальных дорог и дорог частного сектора. С сегодняшнего дня она приступает к своим обязанностям. Об этом сообщил в соцсети мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

 Развитие зелёных зон города  важное направление нашей работы,  пишет глава города.  Поэтому новому руководителю предстоит реализовывать планы по благоустройству на Монументе Славы, в сквере Героев Революции и других территориях.

Напомним, что двумя неделями ранее в мэрии Новосибирска на новую должность заместителя мэра, курирующего вопросы городского хозяйства, был назначен экс-глава Ленинского района Олег Клемешов.

Фото пресс- службы мэрии Новосибирска

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