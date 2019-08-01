В Горзеленхозе новый начальник

Начальником МКУ «Горзеленхоз» вместо Александра Сумина назначена теперь уже экс-директор МКУ «Центральное» Екатерина Пойкина. По информации мэрии, в зоне ответственности МКУ «Центральное» — уборка внутриквартальных дорог и дорог частного сектора. С сегодняшнего дня она приступает к своим обязанностям. Об этом сообщил в соцсети мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

— Развитие зелёных зон города — важное направление нашей работы, — пишет глава города. — Поэтому новому руководителю предстоит реализовывать планы по благоустройству на Монументе Славы, в сквере Героев Революции и других территориях.

Напомним, что двумя неделями ранее в мэрии Новосибирска на новую должность заместителя мэра, курирующего вопросы городского хозяйства, был назначен экс-глава Ленинского района Олег Клемешов.

Фото пресс- службы мэрии Новосибирска