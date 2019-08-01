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«Ростелеком» обеспечил сотовой связью еще 26 сел в Новосибирской области

  • 01/08/2019, 10:41
«Ростелеком» продолжает работу по запуску сетей 2G и 3G в малонаселенных пунктах Новосибирской области.

В 2019 году уже введены в эксплуатацию 26 базовых станций (БС), благодаря которым жители сел и деревень могут пользоваться мобильной связью. Эти объекты компания строит в рамках проекта «500+», который реализуется в партнерстве с правительством региона для цифровизации населенных пунктов с населением свыше пятисот человек.

Больше всего базовых станций за первое полугодие запущено в Усть-Таркском районе области, там сотовая связь стала доступнее для жителей сразу шести сел: Победа, Новоникольск, Яркуль-Матюшкино, Угуй, Новосилиш и Камышево. По пять станций появилось в Купинском и Татарском районах, по три в Здвинском и Каргатском районах, два объекта заработало в Маслянинском районе и по одному в Краснозерском и Тогучинском районах Новосибирской области.

В ближайших планах компании — построить еще 19 антенно-мачтовых сооружений для размещения оборудования операторов сотовой связи в Барабинском, Куйбышевском, Венгеровском, Чистоозерном, Доволенском, Искитимском, Сузунском, Коченевском и Новосибирском районах.

— По этому проекту специалисты Новосибирского филиала «Ростелекома» по итогам года должны завершить работу в 17 районах области. Это значит, что надежная сотовая связь и удобный мобильный интернет появится еще в 45 селах и деревнях региона, в которых в общей сложности проживает около 17 тысяч человек, — уточнил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

Работы по запуску сетей 2G и 3G проводятся совместно с ЗАО «РТ-Мобайл» («Теле2-Новосибирск»). Со стороны «Ростелекома», в частности, решаются вопросы по межеванию земель, оформлению земельных участков и заказов на подряд по выполнению работ, по закупке вспомогательного оборудования, а также выполняется строительство волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) к базовым станциям силами подрядных организаций.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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